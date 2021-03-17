Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor - Son Dakika

Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor

17.03.2021 11:15

Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor İki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa'da iki haftada nakil oldu Başka şehirde iki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa'da bulunan Göz Bankası sayesinde iki hafta içinde nakil oldu.

Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor

İki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa'da iki haftada nakil oldu

BURSA - Başka şehirde iki yıl kornea nakli bekleyen vatandaş, Bursa'da bulunan Göz Bankası sayesinde iki hafta içinde nakil oldu.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kornea nakli bekleyen hastalara hizmet vermek amacıyla 2013 yılında kurulan Göz Bankası, hastaların nakil bekleme sürelerini kısaltıyor. Göz Bankası, yalnızca Bursalılara değil, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen hastalara, yıllar süren bekleme süreleri yerine haftalar içinde nakil olma imkanı sunuyor. Vatandaşlar ise şifa bulmak için kilometrelerce uzaklıktan gelip nakil olmak için başvuruda bulunuyor.

Göz Bankası sayesinde kısa sürede sağlığına kavuşan isimlerden biri de 27 yaşındaki Kaşif Akalan oldu. Başka bir şehirde 2 yıl sıra beklediğini ve sıra gelmediği için Bursa'ya geldiğini belirten Akalan, "Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muayene oldum ve beni 2 hafta sonra çağıracaklarını söylediler. Dedikleri gibi 2 hafta içinde beni çağırdılar ve ameliyat oldum. Ondan sonra gözüm görmeye başladı. Şimdi de sağ gözümden ameliyat olacağım. Onun için sıra bekliyorum. İnşallah daha güzel göreceğim" dedi.

Görme kaybı nedeniyle başvuran hastada ileri derecede Keratokonus tespit ettiklerini ve yapılacak başka bir tedavi yöntemi kalmadığını dile getiren Op.Dr. Hafize Gökben Ulutaş ise, görme düzeyini artırmak adına kornea nakli yapılmasına karar verdiklerini ve iki hafta sonra da nakli gerçekleştirdiklerini söyledi. Hastanın kornea nakli gerçekleştirilen gözünün görme düzeyinin gayet tatmin edici değerlerde olduğu bilgisini veren Dr. Ulutaş, "Hastanın diğer gözünde de Keratokonus ileri evrelere geldiği için kornea nakli yapmak üzere sıraya aldık. Bu işlemi de kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor
Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor
Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor
Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye, Akalan, Bursa, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kornea naklinde uzun bekleyişler son buluyor - Son Dakika


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