Kornea Nakli Sonrası İlk Olarak Doktorunun Mesajını Okudu

TEZCAN EKİZLER - Kornea nakli yapılan İbrahim Kösem, operasyondan bir gün sonra ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Sait Eğrilmez 'in cep telefonuna gönderdiği "Bu mesajı en kısa sürede kendi gözünle okuyabilmen için her türlü bilgi, beceri ve donanımı kullandık. Allah utandırmasın." yazılı mesajı görerek, büyük bir sürpriz yaşadı. İstanbul 'da özel bir şirkette yöneticilik yapan 32 yaşındaki Kösem'in 21 ay önce evinde lavaboyu açmak için kullandığı kimyasal maddelerin kaynar suyla girdiği reaksiyon sonucu gözünde ve vücudunun farklı yerlerinde yanık oluştu.Görme yetisini kaybeden Kösem, birçok hastanede tedavi gördü ancak şifa bulamadı. Son olarak Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Kösem'in sağ gözünde görme duyusunun tümünü kaybettiği, diğerinde ise sadece ışık hissinin kalmasına neden olan ağır bir yanık oluştuğu belirlendi.EÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Eğrilmez tarafından muayene edilen Kösem'e kornea nakli kararı verildi.Yaklaşık 20 gün önce sol gözüne kornea nakli yapılan Kösem, 21 ay sonra yeniden görmeye başladı.Prof. Dr. Eğrilmez, onun tekrar görebileceğini göstermek için ameliyattan çıktıktan sonra hastasının cep telefonuna bir mesaj gönderdi.Nakilden bir gün sonra Kösem, doktorunun gönderdiği, "Sevgili İbrahim ameliyatın az önce bitti. Ameliyatın çok güzel geçti. Ege Üniversitesi Göz Kliniği senin için güzel bir sonuç olması için elinden geleni yaptı ve mutlu sonu, senin sevincini beraber yaşamak istiyor. Bu mesajı en kısa sürede kendi gözünle okuyabilmen için her türlü bilgi, beceri ve donanımı kullandık. Allah utandırmasın." yazılı mesajı okudu.Sol gözü yaklaşık 2 yıl sonra yeniden görmeye başlayan Kösem, hem ameliyatın başarılı geçtiğini doktorunun mesajını okuyarak anlamış oldu.İbrahim Kösem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görme yetisini kaybedince hayatının en zor günlerini yaşadığını, yeniden görmeye başlayınca kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.Kornea naklinin ardından bandajlarının açıldığı günü unutamadığını belirten Kösem, şöyle konuştu:"Doktorum ameliyat sonra cep telefonuma sürpriz bir mesaj gönderdiğini fark ettim. O mesajı okuduğumda kendimi tarif edilmeyecek kadar mutlu hissettim. 21 ay boyunca sadece sesini duyduğum doktorlarımın ilk defa yüzlerini gördüm. Kaza başıma geldiğinde 5 aylık evliydim. O zor geçen günleri geride bırakarak yeni bir hayata merhaba dedik."Nakil olmak için beklediği süre boyunca umudunu hiç kaybetmediğini ifade eden Kösem, kendisine en büyük desteği eşinin verdiğini vurguladı."Gözünün açıldığı anda klinikte sevinenler ordusuyduk"Prof. Dr. Sait Eğrilmez ise hastanın tedavilere olumlu yanıt verdiğini, sol gözünün kornea naklinin ardından yüzde 40 oranında görmeye başladığını, ileriki günlerde bunun yüzde 50'lere yükseleceğini aktardı.Kösem'in 21 ay boyunca sabırla beklediğini anlatan Eğrilmez, "Başarılı geçen ameliyatının ardından hastamıza bir cep telefonu mesajı yolladım. Ona bizim servis olarak kocaman bir aile olduğumuzu ve onu çok sevdiğimizi söyledim. Gözü açıldığında klinikte sevinenler ordusuyduk aslında. Bu mesajı kendi gözüyle okuyacağı anı en kısa zamanda yakalama dileğini ifade ettim. Okuduğunu öğrenince çok mutlu oldum." şeklinde konuştu."O sahneyi hayal ederek yaşadık" Simge Kösem de kötü günlerin geri kaldığını, artık eşinin yazı yazmaya başladığını söyledi.Eşinin yeniden görmeye başladığı günü hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Kösem, "21 ay boyunca Türk filmlerindeki o sahneye hayal ederek yaşadık. Rabb'im bize o güne kavuşmayı nasip etti. Bu duygunun tarifi yok. Kornea nakli bekleyenlerin yaşadıkları zorluğu bildiğimiz için onların sesi olmaya karar verdik. Eşimle sosyal medyada ve tüm ağlarda kornea bağışını anlatacağız." ifadelerini kullandı.