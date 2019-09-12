Kornea naklinde artan farkındalık 34 hastaya ışık oldu - VAN

Van'da organ bağışı konusunda yürütülen çalışmalarla oluşan farkındalık sonucunda 8 ayda 34 hastaya kornea nakli yapıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, organ nakli konusunda yapılan başarılı ameliyatlarla birçok hastaya umut ışığı oldu.

Bölgede gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ve ikili görüşmeler sonucu organ nakli konusunda çekinceleri bulunan birçok kişi kaybettikleri yakınlarının organlarını bağışlayarak, nakil bekleyen hastaları sevindirdi.

"Kornea nakli bekleyen hastamız bulunmuyor"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede organ nakli konusunda farkındalık arttıkça sıkıntıların da yaşanmadığını söyledi.

"Organ bağışı bilinci son zamanlarda bölgede arttı. Kornea nakli sırası bekleyen hastamızın olmaması bizim için memnuniyet verici bir durum" diyen Sünnetçioğlu, "Bölgemizde de bu farkındalığın oluşması mutluluk verici. Amacımız bu duyarlılığı daha da arttırmak" dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, il genelindeki hastanelerde 8 ayda 34 hastaya kornea nakli gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı ciddi çalışma yürüttü"

Van YYÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Doç. Dr. Muhammed Batur da geçmiş yıllarda nakil konusunda vatandaşlarda bazı ön yargıların olduğunu anlattı.

Vatandaşlarımızın kafasında "Organ bağışı dinen caiz midir? Ölüden alınacak dokular dinen uygun mudur?" gibi çok ciddi soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Batur, şöyle dedi:

"Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığının çok ciddi çalışmaları oldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda tereddütlerinin olmaması gerekiyor. Öldükten sonra insanın dokusu, organı çürüyor. Ancak bir taraftan da yapılacak olan bağışla başka bir insana hayat veriyorsunuz, bir insanı diyalizden kurtarıyorsunuz. Kornea nakli yaparak onun ışığı oluyorsunuz. En son bağışı yapılan 2 kornea da aynı şekilde gereken hazırlığımızı yaptık. Nakilleri hemen gerçekleştirdik. 2 operasyonumuz da başarılı geçti ve hastalarımızın durumunu takip ediyoruz. İlimizde başarı oranımız şu an yüksek diyebilirim."

"Kızımın gözleri 2 kişiye ışık oldu"

Van'da bir yıl önce parkta oyun oynarken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 8 yaşında Arzu Diker'in kornealarını bağışlayan babası Cahit Diker, AA muhabirine, bu kararı doktorlardan organ bağışıyla ilgili bilgi aldıktan verdiğini söyledi.

Kızının gözlerinin başka birine ışık olduğunu anlatan Diker, şunları kaydetti:

"Bu kararı vermek çok zor ama 2 insanın da hayatına ışık olmak da var. Bu insanlar güneşi, dünyayı görecek, mutlu olacaklar. O yüzden ben de çok mutluyum. Benim acımı da biraz azaltacak. Kızımın nakli kime yapıldıysa o kişileri de tanımak isterim. İnşallah o fırsatı verir, o iyiliği yaparlar bana. Bir beklentim yok o aileden. Allah şifa versin hastalarına da. Benim evladımın gözleri başkalarına ışık oldu, bu da güzel bir duygu. Ülkemizde de bu konuya gereken duyarlılığın gösterilmesi gerekiyor. Başka insanların hayatına ışık olmak, görmelerine vesile olmak güzeldir."

"Okulumu görmek çok güzel"

Kornea nakli sonrası görmeye başlayan 14 yaşındaki Fadime Sönmez de en çok okulunu merak ettiğini dile getirdi.

Nakil öncesi çok az gördüğünü söyleyen Sönmez, "Eğer o nakil yapılmasaydı göremeyecektim. Göremediğim şeyleri artık net bir şekilde görüyorum. Okulumu görmek çok güzel." diye konuştu.

50 yıl sonra görmeye başladı

75 yaşındaki Abdulkadir Dede de 50 yıl sonra gerçekleştirilen kornea nakli sonucu bir gözü görmeye başladı.

Kornea bağışında bulunanlara teşekkür eden Dede, "Yaklaşık 2 ay sonra Van'daki hastaneye başvuru yaptık. Sol gözüm uygun olmadığı için sağ gözüme kornea nakli yapıldı. Allah, Peygamber bu doktorlardan, bu korneayı bağışlayandan, sebep olandan razı olsun." şeklinde konuştu.