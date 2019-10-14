Kornea nakline yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı arasında kornea teminine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.



Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Bankası ve Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı arasında yapılması planlanan ortak çalışmalara yönelik imzalanan protokol törenine Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadullah Keleş katılırken Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı adına ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı katıldı.



"Görme problemi olan hastalara umut olacak"



Bu iş birliğinin nakil bekleyen hastalara umut olacağını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kornea nakli temini için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile protokol imzaladıklarını aktardı.



Görme kayıplarının tedavisinde uygulanan yöntem olan ve halk arasında 'göz nakli' olarak adlandırılan kornea naklinin birçok kişinin yeniden görmesine imkan tanıdığını belirten Çomaklı konuyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.



Geçmişte büyük bir problem olan, ancak tıbbın gelişen imkanları ile görme problemi yaşayan hastalara kornea nakli yapılarak sorunun ortadan kalktığını kaydeden Rektör Çomaklı: "Gözün ön kamerasındaki sıkıntı nedeniyle görme zorluğu çeken hastalar bu operasyon sayesinde şifa buluyor. Bölgemizden bizlere gelen bu konuda yoğun talepler var. Bunları karşılamak ve hastalarımızın problemlerini gidermek adına Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız ile iş birliği anlaşması imzaladık. Gösterdiği ilgi ve katkılardan dolayı Başsavcımız Burhan Bölükbaşı'na teşekkür ediyor, protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.



"Talepler daha hızlı karşılanacak"



Hayatını kaybetmiş kişilerin dünyadaki varlıklarını başka insanlara umut olarak sürdürdüğünü aktaran Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi ile yapılan iş birliğinin görme problemi yaşayan bireylerin taleplerini daha hızlı karşılamak için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Üniversite bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren Bölükbaşı, çağa ayak uyduran, dünya üniversitesi olma vizyonuyla hareket eden Atatürk Üniversitesinin bu anlaşma ile önemli bir ihtiyaca daha rahat bir şekilde cevap vereceğini ifade ederek Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti. - ERZURUM