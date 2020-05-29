Kornerlerin efendisi! Bundesliga iddaa kuponuyla 1.719 TL kazandı...
Bu bir ilandırKoronavirüs salgını nedeniyle Belarus, Nikaragua gibi liglerle boğuşuyorduk. Almanya Bundesliga'nın geri dönüşü hem şevkimizi arttırdı, hem de iddaa kazancımızı..."Hakim72" adlı bir Misli.
Bu bir ilandır
Hem de ne kupon...
4 tanesi Bundesliga'dan 3 tanesi de bir alt lig olan 2. Bundesliga'dan toplam 7 maçlık kupondaki kornerler dakikalar 40'ı göstermeden kazanca dönüştü!
İşte o kupon...
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 03:29
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