Kornişon ihracatında hedef pestisitsiz üretimle 200 milyon dolara ulaşmak

Türkiye'nin turşu ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, üretim ve ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için kornişon sektörünü, Türkiye'nin kornişon üretiminde başkent konumundaki Ödemiş'te bir araya getirdi. Toplantıya kornişon üreticisi, komisyoncusu, zirai ilaç bayisi ve ihracatçılar yoğun ilgi gösterdi.

Ödemiş Bademli'de düzenlenen "Kornişon Sektörel Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi'nin en önemli ihraç ürünlerinin başında hıyar ve kornişonun geldiğini vurguladı.

Kornişon mamul sektörünün göz bebeği

Kornişon ürününün gerek ihracat tutarı, gerekse sağladığı katma değer nedeniyle Ege Bölgesi'nin işlenmiş ürün sektörünün göz bebeği olduğunun altını çizen Uçak, "Kornişon bakımı diğer ürünlere göre daha zahmetli, ilaçlama ve hasat dönemlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ödemiş hıyar ve kornişon üretiminde ülkemizin en önemli üretim alanlarından biri durumunda. Son yıllarda yurtdışındaki alıcıların talepleri doğrultusunda kalıntı konusu sürdürülebilir tarım ve ihracatımız için kritik bir öneme sahip duruma geldi. Biz de Ege İhracatçı Birlikleri olarak yürüttüğümüz "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz Projesi" ile Ödemiş ilçesinde numuneler aldırarak bölgenin pestisitle mücadele konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hem üreticiler hem de ihracatçılar olarak pestisit kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pestisitsiz üretim yaptığımız takdirde hem iç piyasada, hem de ihracatta sağlıklı ürün sunabileceğiz. İhracatta da 200 milyon dolar rakamına kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerinden 4 yıl için tekrar yetki aldıklarını dile getiren EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak birçok il ve ilçede üreticilerimizle değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde mamul sektörümüzün ilk toplantısını Ödemiş'te düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Yönetim Kurulu olarak, üreticilerimizin, ihracatçılarımızın sorunlarınızı dinlemek ve çözüm üretmek bizim için önemli bir sorumluluk. Tarım ve Orman bakanlığımızın teknik personeli, bölgedeki ziraat mühendisleri, ilaç bayileri, üniversiteler ve Ege İhracatçı Birlikleri olarak koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızla ortak hareket ederek başarıya ulaşacağımıza inanıyorum."

İzmir'de 16 bin dekar alanda yıllık 37 bin ton kornişon üretimi yapıldığı bilgisini veren Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdür Yardımcısı Fatih Kılıç, İzmir'de kornişon üretiminin Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde yoğunlaştığı aktardı.

İzmir'de 258bitki koruma ürünü bayisi olduğunu belirten Kılıç, "Ödemiş'te 31 bitki koruma ürünü bayimiz görev yapıyor. 2021 yılında Ödemiş'te 8 adet hıyar numunesi aldık. Analiz sonuçlarının tamamı temiz çıktı. Üreticilerimizin pestisitsiz üretim yapmaları için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz" diye konuştu.

Ödemiş'in içinde yer aldığı Küçük Menderes Ovası'nın yılda 3 ürünün alınabildiği verimli topraklara sahip olduğu bilgisini aktaran Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi İbrahim Duman, üretimde başarının sürdürülebilir olması için toprağı yormadan, bitkisel üretim deseninin uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de kornişon üretiminin 1990'lı yıllarda Ödemiş'ten başladığını anlatan Duman, "Sonrasında Manisa, Afyon ve diğer bölgelere yaygınlaştı. İzmir, üretim miktarı olarak günümüzde ikinci sırada. Kornişon yetiştiriciliği çok zor bir yetiştiricilik. Sürdürülebilir üretim günümüzde ön plana çıktığı için bizim de üretimde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ürettiğimiz ürünün kalitesi ön plana çıkmaya başladı, kimyasal kalıntı sorun olmaya başladı. Kornişon üretiminde istediğimiz girdiyi kullanmamızı sınırlıyor. Uşak, Afyon, Manisa ile İzmir'i kıyasladığımızda Ödemiş hasatta 1 ve 2 numara ürün üretiminde daha başarılı olduğunu görüyoruz. Özellikle işleme ve ihracatta 1 ve 2. Boy talebinin olması Ödemiş'in avantajı diye düşünüyorum" dedi.

Kaliteli kornişon üretimi için dikkat edilmesi gereken hususları paylaşan Duman sözlerini şöyle sürdürdü: "Örtü altında kornişon üreticiliği, örtü altıile kıyasladığınızda açık alana göre örtü altı yetiştiricilik daha rantabl oluyor. Verimin yüksek olması, boyların eşitliği nedeniyle firmalar örtü altını teşvik ediyor. Her yıl diğer sebze türlerinde olduğu gibi kornişonda da tescil ettirilen türler var. Turşuluk hıyar çeşitlerinin geliştirilmesi için işletmeler çaba göstermeli, üniversitelerle işbirliği yapmalı. Bölgede çok iyi sonuç veren çeşitler varsa onlara devam edilmeli. İç boşluğu yapmayan, bir numara oranı yüksek çeşitler tercih edilmeli. Verimlilik için her yıl hibrit çeşit üretimi gerçekleştirmek durumundayız. Kaliteli, sertifikalı tohum alarak üretime başlamak zorundayız. En geç Nisan ayında tohum ekimi ile üretime başlamak gerekiyor. İlaç kalıntısı çok önemli. Her gün hasat edilen bir ürün olduğu için ilaç kalıntısı size problem olarak size geri dönecektir. Damlama sulama yöntemini sürdürülebilir tarım için kullanmak zorundayız. Özen gösterin. Gübreleme önemli, hıyar bitkisini sürekli canlı tutabildiğiniz sürece verim alırsınız. Buna izin vermeme adına dengeli gübreleme önemli. İyi yanlış inek gübresini tavuk gübresine tercih edebilirsiniz. Taban gübresi yapmak gerekir."