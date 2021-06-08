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Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı - Son Dakika

Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı

08.06.2021 09:21

Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı Türkiye'de salatalık üretiminde başı çeken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan kornişonlar, verimiyle fabrikaların ve üreticinin yüzünü güldürdü.

Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı

BALIKESİR - Türkiye'de salatalık üretiminde başı çeken Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yapılan kornişonlar, verimiyle fabrikaların ve üreticinin yüzünü güldürdü.

Salatalık ekim sezonun başlamasıyla beraber Sındırgı'da çiftçiler de işe koyuldu. Geçen dönemlere göre daha fazla üretimi olan turşuluk kornişonlar, Rusya, Almanya ve Fransa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. İlk başlarda merkez ovalarında yapılan kornişon üretimi, kırsal mahallelerde yapılan göletler sayesinde yüksek rakımlı mahallelere ulaştı. Özellikle Yaylabayır Mahallesinde yapılan gölet sayesinde kornişon salatalık üretimi hızlandı. Gölet yapımı ile birlikte sulanabilir tarım alanları da genişledi. Yaylabayır, Yüreğil gibi yüksek rakımlı mahallelerde daha dayanıklı ürün yetişmesi sebebiyle çiftçiler kornişon üretimini tercih ediyor. Bunun yanında sezonun uzun sürmesi ve ürünlerin dayanıklı olması da fabrikaların bölgeden alım yapmasını sağlıyor.

Kornişon salatalık üretiminde Sındırgı Belediyesi ve DSİ tarafından yapılan Yaylabayır göleti ile yaklaşık 4 bin dönümlük arazi sulanabilir üretime geçti. Bu sayede çiftçiler son yıllarda turşuluk kornişon üretimine yöneldi. Sulanabilir alanların genişlemesi ile birlikte önceki yıllara nazaran üretim daha elverişli hale geldi.

Tarladaki üretiminde turşu aşamasına dönüşmesine kadar zorlu bir süreçten geçildiğini belirten çiftçiler, "Salatalık bizim köyümüzün gelir kaynağı. Bizler geçimimizi salatalık üreterek sağlıyoruz. Gölet sayesinde üretimlerimiz oldukça yükseldi. Çok yoğun olduğumuz günlerde amele buluyoruz. Sabah erken saatlerde gelip akşam saatlerine kadar tarlada duruyoruz" dedi.

Turşuluk kornişonlar Akpınar yaşam merkezinde de yerini alıyor

Doğal turşulardan ev tipi ürünlere kadar şifa deposu olan birçok ürün Akpınar Yaşam Merkezi'nde satışa sunuluyor. Merkezde bulunan üyeler tarafından tarlalardan toplanan turşuluk kornişonlar katkısız ve doğal olarak üretime geçiriliyor. Sındırgı ilçesinde yöresel ürünlerle yapılan turşular 'Bereket Versin Kadın Kooperatifi'nin raflarında da yerini almaya devam ediyor.

Üretimin her yıl arttığını aktaran Yaylabayır Muhtarı Mustafa Eraslan, "15 Mayıs itibari ile mahallemizde 3 bin500 bin dönüme yakın salatalık ekimine başlamış bulunmaktayız. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu sene ekimimiz daha fazla. Vatandaşımızın naylon çekerek, çapasını ortadan kaldırarak daha kaliteli, verimli ürün almaya çalıştıklarını görüyoruz. Daha önceki yıllarda vatandaşlarımız tütün ekerdi. 2011 yılında göletimiz yapıldıktan sonra yer altı sulaması ovamızın içinden geçerek yaklaşık 4 bin dönümlük sulanabilir üretime geçtik. Sulanabilir tarıma geçtikten sonra kornişon salatalık yaygınlaştı. Ekim mevsimi başladı, hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı
Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı

Yaylabayır, Balıkesir, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kornişonun anavatanında fide dikimi başladı - Son Dakika Ekonomi


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