Koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçiren mutemet hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçiren mutemet hakkında suç duyurusu

6 saat önce

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemedi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçiren mutemet hakkında suç duyurusu, System.String[]

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemedi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti.

Güvenç'in de maaşının yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi.

Mutemet Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda 57 ses, 22 saz, 4 misafir saz sanatçısı, 1 misafir ses sanatçısı ile 17 çalışan olmak üzere 101 kişinin görev yaptığı öğrenildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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