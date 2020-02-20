Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı - Son Dakika

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı

6 saat önce

İZMİR'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçiren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., yakalandı.

Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı, System.String[]

İZMİR'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçiren Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı  Y.Y., yakalandı.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde görevli 57 ses, 22 saz, 5 misafir sanatçı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL olan maaşını, kendi hesabına geçirip ortadan kayboldu. Zimmet olayı, her ayın 15'inde maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Polisin yakınlarının bilgisine başvurduğı Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y.'nin memur olarak İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na geçtiği, 8 ay önce de İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda muhasebe elemanı olarak çalışmaya başladığı saptandı.

Evinde saklandığı tespit edilen Y.Y., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Y.Y.'nin polisteki sorgusu sürüyor.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:29 Kaynak: DHA
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