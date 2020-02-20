Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2) - Son Dakika

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Koro sanatçılarının maaşlarıyla ortadan kaybolan muhasebeci yakalandı (2)
7 saat önce
SUÇUNU İTİRAF ETTİİzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:01 Kaynak: DHA
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İzmir'de 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla gözaltına alınan Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Muhasebe Bölümü çalışanı Y.Y., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Y.Y.'nin, "Yüksek meblağda borcum olduğu için parayı zimmetime geçirdim" dediği öğrenildi. Y.Y.'nin, zimmetine geçirdiği paranın 380 bin lirasını borçları için banka hesaplarına havale geçtiği, kalan kısmı da nakit olarak harcadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.Y., adliyeye sevk edildi.
Tolga TAHÇI, Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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