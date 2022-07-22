Olay, saat 13.30 sıralarında Kumburun köyü Taşkapı sahilinde meydana geldi. Hoş Sada Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Muammer Tan, bölgedeki yazlığının önünden balık adam kıyafetleriyle denize girdi. Bir süre sonra sahildekiler, su üzerinde hareketsiz şekilde gördükleri Tan'ı kıyıya çıkardı. Tan'a, ilk müdahaleyi bölgede bulunan bir doktor yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekibi, yaptığı kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Koro şefi denizde boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.