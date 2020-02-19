Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı - Son Dakika

Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı

17 dakika önce

İZMİR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirip, ortadan kayboldu.

Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı, System.String[]

İZMİR Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümünde çalışan Y.Y., 5'i misafir toplam 84 ses ve saz sanatçısı ile 17 personelin yaklaşık 700 bin TL tutarındaki şubat ayı maaşlarını zimmetine geçirip, ortadan kayboldu. Polisin, Y.Y.'nin tefecilere olan yüklü miktarda borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun muhasebe bölümü çalışanı Y.Y., iddiaya göre, kurum bünyesinde görevli 57 ses ve 22 saz sanatçısı ile 5 misafir sanatçının yanı sıra 17 personelin hak edişi olan, yaklaşık 700 bin TL tutarındaki maaşını kendi hesabına geçirip, ortadan kayboldu. Her ayın 15'inde düzenli olarak maaşlarını alan sanatçılar ve personelin hesaplarında şubat ayı maaşlarını görememeleri üzerine olay, ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma başlattı. Y.Y.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken polis, yakınlarının ifadelerinden Y.Y.'nin tefeciye yüklü miktarda borcu olduğunu belirledi. Polisin, Y.Y.'nin tefecilere olan yüklü miktarda borcunu ödeyebilmek için bu yola başvurmuş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Öte yandan daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde uzman çavuş olan Y.Y.'nin, memur olarak İzmir 1 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na buradan da 8 ay önce İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na geçerek, muhasebe bölümünde çalışmaya başladığı öğrenildi.


İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:47 Kaynak: DHA
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