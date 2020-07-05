Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES hizmete başladı - Son Dakika

ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde yapımı tamamlanan Köroğlu Barajı ve Kotanlı Hidroelektrik Santrali (HES), törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle açılışa katıldı.
Ardahan'da doğan Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri üzerinde kurulan Köroğlu Barajı ve Kotanlı HES bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konferansla bağlandığı törende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, diğer yetkililer ve vatandaşlar hazır bulundu.