Köroğlu Dağları'nda şelale ve dereler buz tuttu - Son Dakika

BOLU'da, Köroğlu Dağları'nda hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle Köroğlu Şelalesi ile besleyen dereler buz tuttu. Şelalede oluşan sarkıtlar, güzel görüntüler oluşturdu.

Köroğlu Dağları'nda hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düştü. Dörtdivan ilçesi sınırlarında bulunan Köroğlu Şelalesi, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Ayrıca şelaleyi besleyen dereler de dondu. Şelalede sarkıtlar da oluştu. Buz tutan şelale, görsel güzellik oluşturdu. Dağlık bölgedeki çeşmeler de buz tuttu. Dereler ise kalın buz tabakası nedeniyle üzerinde yürünebilir hale geldi. Bazı bitkilerin üzerlerini de buz tabakası sardı.