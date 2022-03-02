Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

02.03.2022 19:13
Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Afyonkarahisar'da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da aralıksız süren kar yağışı nedeniyle Köroğlu rampasında yol ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da başlayan kar yağışı aralıksız sürerken, karayollarında aksamalar yaşandı. Ankara-Afyonkarahisar yolu üzerinde bulanan Köroğlu rampasında da yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu rampada, otobüs ve tırlar nedeniyle trafik akışının aksadığı gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı

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Karahisar, Köroğlu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köroğlu rampasında kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı - Son Dakika
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