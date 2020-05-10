Korona 55 yıl sonra bir araya getirdi - Son Dakika

- Korona 55 yıl sonra bir araya getirdi

Muğla'nın en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 55 yıl önce mezun olan öğrenciler, hem sokağa çıktı, nem de mezun oldukları okulda bir araya gelerek eski günleri yadettiler.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki tarihi Atatürk ilkokulundan 1965 yılında mezun olan öğrenciler Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında hem sokağa çıktılar, hem de 55 yıl sonra mezun oldukları okulda bir araya geldiler.

Menteşe'nin en köklü okullarından Atatürk İlkokulundan 55 yıl önce mezun olan bir grup, sosyal medyada bir araya gelerek hem sokağa çıkıp nefes alma, hem de geçmişi hatırlamak için mezun oldukları okulun bahçesinde bir araya geldiler. 65 yaş üstünün sokağa çıkma saati saat 11.00'dan sonra okulun bahçesinde bir araya gelen Atatürk İlkokulu 1964-1965 yılı mezunları kısa süreliğine de olsa sohbet ederek geçmişi hatırladılar.

Aralarında 17'inci dönem ANAP Muğla Milletvekili Şükrü Zeybek, TÜFAD Genel Sekreteri ve Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu gibi isimlerin bulunduğu grup, önümüzdeki süreçte pandeminin olmadığı bir ortamda daha geniş bir katılım ile bir araya gelme sözü verdiler.

"Pandemi döneminde arkadaşlarımızı çok özledik"

Okul mezunlarından Birgül Alper, "Pandemi döneminde arkadaşlarımızı çok özledik. Daha önce beraber olsaydık çok mutlu olacaktık. Ama yine de şükür. Her şey sağlık için. Buna da razıyız. Herşeye uymaya çalışıyoruz. Ancak telefon ile görüşüyoruz arkadaşlarımı ile. Bugün aynı zamanda Anneler günü. Herkesin, sevgi fedakarlık dolu anneler için tüm kalbimle anneler Günü'nü kutluyorum. Ölenlere rahmet, sağ olanlara uzun ömürler diliyorum" dedi.

"Nostaljik bir toplantı oldu"

Abdülkadir Aktar, "1964-1965 mezunları olarak Muğla'nın güzide ilkokullarından Atatürk ilkokulundan mezun olan arkadaşlarımızın bu zorlu ve evde kaldıkları dönemde sıkıntılarını bir nebze olsun atlatmak, birbirleri ile kısa bir zaman da olsa görüşmelerini sağlamak amacıyla böyle nostaljik toplantı düzenledik. Kapalı alanda yürüyüş yapmak ve ev hapsinde kalan arkadaşların bir yerde spor yaparken geçmişi hatırlamalarını düşünerek yaptık. Muğla dışında yaşayan arkadaşlarımızdan imkanı olanların bir kısmı geldiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"10 Mayıs 65 yaş günü olarak kutlansın"

Atatürk İlkokulu mezunu Mehmet Şahbaz, "Bugün 65 yay ve üstünün sokağa çıkma günü. Korana virüsün ileride hatırlanabilmesi için bugünün 65 yaş ve üstü sokağa çıkma günü olarak ilan edilmesini istiyorum. Bu sayede gelecek nesil Koronanın tesirlerinin ve etkilerinin neler olduğunu öğrenme ve görme fırsatı

Bulacaktır. Yoksa unutulmuş olur. 65 yaş üstü her sene 10 Mayıs günü saat 11.00-15.00 arası kutlamaların yapılarak bu günlerin hatırlatılması gerekir" dedi.