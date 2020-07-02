Korona aşısı için Biontech ve Pfizer testlerden olumlu sonuçlar aldı - Son Dakika

Korona aşısı için Biontech ve Pfizer testlerden olumlu sonuçlar aldı

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, ortak geliştirdikleri korana virüse karşı aşının klinik testlerinin olumlu neticelendiğini duyurdu.

Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, ortak geliştirdikleri korana virüse karşı aşının klinik testlerinin olumlu neticelendiğini duyurdu.

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Korona virüs ile mücadelede şirketlerin aşı çalışmaları devam ediyor. Almanya'da bulunan ve Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu BioNTech ve ABD merkezli Pfizer'den umutlandıran haber geldi. BioNTech ve Pfizer, ortak geliştirdikleri korana virüse karşı aşının klinik testlerinin olumlu neticelendiğini ve yıl sonuna kadar da 100 milyon aşının hazır olacağını duyurdu. BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "BNT 162b1" ismi verilen aşının klinik testlerinden cesaretli sonuçlar alındığı kaydedildi. Sars-CoV-2 patojenine karşı etkili antikorlar geliştirildiği bildirilen açıklamada, otoriteler tarafından izin verilmesi halinde Temmuz ayı sonu itibariyle geliştirilen antikorların dünyanın farklı ülkelerinde 30 bin sağlıklı kişiye test edileceğini aktarıldı.


"BNT 162b1" adı verilen aşının onaylanması durumunda, şirketler yıl sonuna kadar 100 milyon kadar aşı ve gelecek yıl sonuna kadar muhtemelen 1.2 milyardan fazla doz üretmeyi planlıyor.


Öte yandan ABD'de halihazırda yapılmış olan testlere 18 ila 55 yaşları arasında 45 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Bunlardan 24'ünde iki dozajı test edildi. Bir kez yüksek doz verilen 12 denekte ciddi bir yan etki görülmedi. İki doz verilen deneklerde ise, "hafif ile orta derecede lokal ve sistemik reaksiyonlar" gözlemlendi. En yaygın reaksiyon olarak enjeksiyon bölgesinde ağrı tespit edildi. Enfekte olmuş hastalarda bağışıklık sistemini koruyan önemli ölçüde daha güçlü antikor oluşumu gözlemlendi. Aşı dozuna bağlı olarak, aşının korona virüse karşı 1.8 veya 2.8 kat daha nötrleştirici antikorlar üretmesinin virüsle mücadelede önemli bir gelişme olarak kaydedildi.


Biontech ve Pfizer'in geliştirmek üzere olduğu aşı ile alakalı olarak Marburg Üniversitesi'nden virolog Stephan Becker, "Bunlar çok iyi sinyaller. Aşılamanın bağışıklık belleğinin denilen bir yapıya neden olup olmadığı, yani vücudun korona virüs ile bir enfeksiyon için etkili bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı, binlerce insanın aşılanması ve daha sonra gerçek şartlarda kaçının korona virüsü ile enfekte olduğunu görmesi ile ortaya çıkacaktır" dedi. - FRANKFURT

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Uğur Şahin, Pfizer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona aşısı için Biontech ve Pfizer testlerden olumlu sonuçlar aldı - Son Dakika

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