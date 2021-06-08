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Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler - Son Dakika

Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler

08.06.2021 09:04

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sonbahara rahat bir şekilde girebilmeyi amaçlayan ülkemizde yeni önlemlerin alınması gündemde. Buna göre HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmamasının yanı sıra, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak. Sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kararların alınabileceği de kaydedildi.

Koronavirüs salgınının, sonbahar aylarına kadar kontrol altına alınması ve toplumun büyük bölümünün aşılanma planının hayata geçirilmesi için bir dizi yeni karar almak gerekecek.

AŞIYA DUYARSIZLIK GÖZLEMLENDİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre yapılan değerlendirme toplantılarında, aşı randevularına ilginin azalmasının nedeni olarak, 40-50 yaş arasındaki orta yaş gruplarındaki aşı duyarsızlığı gösteriliyor. 18-35 yaş arasının ise hem kurallara uyum, hem de aşıya ilgi açısından en duyarsız kitle olduğu belirtiliyor. Sadece aşı kampanyası değil, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda, karar vericiler ve sosyal bilimcilerle birlikte toplumun aşı psikolojisini yönetmek için yeni kararlar alınması gerektiği de ifade ediliyor.

SONBAHARA KADAR %70 BAĞIŞIKLIK GEREKİYOR

Özellikle, sonbahara kadar toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiği, aksi durumda bu oranın yüzde 50'de kalabileceği öne sürülüyor.

AŞI OLANLARA AYRICALIKLAR TANINACAK

Koronavirüs aşısına ilginin artmaması durumunda, aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık uygulanması da planlar arasında bulunuyor. HES kodu olmayanların kamu binaları, bankalar ve AVM'lere alınmaması gibi, aşı yaptırmayanlara dönük sınırlamalar da tartışılmaya başlanacak.

AŞI OLMAYANLAR BU MEKANLARA GİREMEYECEK

Aşıya erişimin yaygınlaşmasının ardından, aşı yaptırmayanların oranının yüksek olması durumunda, sinema, tiyatro, spor müsabakaları, konser, hatta bazı kamu kurumları gibi yerlere aşı olmayanların girememesine ilişkin kuralların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler

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Son Dakika Güncel Korona aşısı olmayanlar sinema, tiyatro ve konser gibi yerlere alınmayabilirler - Son Dakika


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