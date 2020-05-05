Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi - Son Dakika

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

6 saat önce

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü.

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

Manisalı sera işletmecisi Cihan Canuyar: "Çiçek yetiştirmek negatif enerjinin üzerinizden gitmesini sağlıyor"

Balkonda çiçek yetiştiren Kadir Solmaz: "Çiçek yetiştirmek bambaşka bir duygu. Üzerimizdeki negatif enerjiyi alıyor. Bir şeyle uğraşmak, onunla ilgilenmek bizi rahatlatıyor"

MANİSA - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun iş temposunun ardından artık evlerinde daha çok vakit geçiren vatandaşların balkonlarında süs bitkisi ve saksıda meyve-sebze yetiştiriciliğine başlamasıyla birlikte seralardaki yoğunluk da arttı. Balkonlarını hobi bahçesine dönüştürmek isteyen vatandaşlar, seralara gelerek kendi zevklerine göre rengarenk çiçekleri ve fideleri alarak kısıtlı alanlarını daha iyi değerlendirmeye çalışıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlar gerek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerekse kendilerini salgın tehlikesinden korumak amacıyla evlere kapandı. Evlerinde geçirdikleri vakitleri daha kaliteli ve keyifli hale getirmek isteyen çoğu vatandaş hobi olarak balkonlarında süs bitkisi yetiştirmeye başladı. Süs bitkisi, meyve ve sebze yetiştiriciliği gibi hobiler için uygun ilkim şartlarına sahip olan Manisa'da seralardaki yoğunluk ise dikkat çekti. Balkonlarına veya evlerinin bahçeleri için uygun bitkileri özenle seçen vatandaşlar evlerinde bitki yetiştiriciliğine başladı. Öte yandan yoğun iş temposunun ardından evde geçen vakitlerinde ilk defa süs bitkisi yetiştirecek olan vatandaşların seralardaki uzmanlardan bilgi aldıkları dikkat çekti.

Manisa'daki seralardan balkonuna uygun bitki seçen Kadir Solmaz, "Covid-19 kısıtlamaları içerisinde evde sıkıldık. Haliyle ne yaparız diye düşündük. Biraz çiçeğimiz var ama daha konsepti genişletmek amacıyla buraya geldik. Çeşitli çiçeklerden, domates, kavun, karpuzdan fidan alıp balkonumuzda bunları daha iyi yetiştirip özümüze dönmek için program yaptık. Burada çeşitli çiçeklerden konsept yapıp evimizde hobi bahçesi gibi balkonumuzda yetiştireceğiz." dedi.

"Bitkilerle zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz"

Evde bitki yetiştirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyen Solmaz, "Çiçek yetiştirmek bambaşka bir duygu. Üzerimizdeki negatif enerjiyi alıyor. Bir şeyle uğraşmak, onunla ilgilenmek bizi rahatlatıyor. Bir uğraş olduğu zaman keyifli ancak onun haricinde 24 saat bal börek yesen sıkılırsın. Ama böyle çiçekle, domatesle, biberle ilgilendiğinde zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsun. O sebeple keyifli oluyor. Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

"Böyle bir kültürün oluşması hoşuma gidiyor"

İnsanların evlerinde organik tarımla tanıştığını belirten Canuyar Sera Park İşletmecisi Cihan Canuyar, "Tabi şimdi evde insanımız bir şeylerle uğraşmak istiyor. Özellikle çiçek türü bitkiler hoşlarına gidiyor. Alıyorlar, balkonlarında dikiyorlar. Fide alıp sebze yetiştiriyorlar. Bu tabi Avrupa'da daha eski zamanlardan beri kültür olmuş. Türkiye'de buna öncü olmak istedik. Sadece korona değil normal zamanlarda da olsun istedik. Korona bir yerde bunu da sağladı. Evde olan vatandaşlar en iyi dost olarak çiçeği görüyorlar. İnsanlarımız organikle tanıştı. Biberi, domatesi, patlıcanı saksıdan organik olarak dalından yiyeyim diye düşünüyor ya da köyünde bahçesinde ekiyor. Benim de böyle bir kültürün oluşması hoşuma gidiyor. İnşallah bu kötü günler bir an önce biter. Korona belasından da kurtuluruz. Ama yine de insanımızın içinde bu kültür kalır, gelenekselleşir" diye konuştu.

"Negatif enerjinin üzerinizden gitmesini ve mutluluk sağlıyor"

Saksıda bitki yetiştirmenin negatif enerjiyi de aldığını belirten Canuyar, "Ben en sıkıntılı dönemlerimde çalışma tezgahımda çiçek ekerim. Alırım toprağımı, saksımı, bitkimi, saksısını değiştiririm, ilacını veririm, bütün elektriğimi atarım. Ondan dolayı tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Pozitiflik katıyor. Bütün negatif enerjinin üzerinizden gitmesini ve mutluluk sağlıyor. Ben kendimde çok denedim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Canuyar, "Gelen giden sayısı arttı. İnsanlar boşta oldukları için buraya gelip çiçeklere bakıyorlar, evlerine alıyorlar. İnsanların boş zamanı olduğu için satışları arttırdı" dedi.

Korona balkonları bahçeye dönüştürdü... Evde kalan vatandaşların yeni hobisi balkonda bahçe keyfi

Manisa, Solmaz, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:14 Kaynak: İHA


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