Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı - Son Dakika
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Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı

6 saat önce

200'ye yakın ülkeye bulaşarak pandemiye dönüşen korona salgınıyla mücadele sürüyor.

200'ye yakın ülkeye bulaşarak pandemiye dönüşen korona salgınıyla mücadele sürüyor. Ölümcül virüs bir milyondan fazla kişiye bulaştı, elli binden fazla insan hayatını kaybetti.Sevindiren haberse 200 bin insan sağlığına kavuştu. işte dünya genelinde salgın notları. 1 milyondan fazla kişiye bulaştı. 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dünyanın korona virüs kabusu sürüyor. En çok vaka görülen ülke 245 bin ile ABD olurken onu 115 bin 242yle İtalya, 110 bin enfekteyle İspanya ve 84 bin vakayla Almanya izledi. Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 589 vaka kayda geçti. Fransa'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binİ AŞTI. son 24 saatte 2 bin 136 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da kovid 19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçti. Ülkede, virüsten en çok etkilenen eyalet Bavyera oldu. Hastalığın ciddi anlamda yayıldığı bir diğer ülke de italya. İtalyada bir günde 760 can verdi. Virüsten ölenlerin sayısı 13 bini aştı. Suudi Arabistan corona virüs önlemleri kapsamında Müslümanlar için kutsal şehir olan Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Riyad yönetimi kent sakinlerinin acil ihtiyaçlarını sabah altı ile öğlen üç arasında karşılayabileceklerini söyledi. İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bini geçti. Ülkede hastalığın bulaştığı kişi sayısı da bir günde 8 bin 102 kişi arttı. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 124 artarak, 3 bini aştı. İngiltere'de ölenlerin sayısı bir günde 569 artarak 3 bine yaklaştı. Dünya genelinde 200 bin 317 kişi korona virüsü yenmeyi başardı. İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 76 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

ÜLKELERİN İYİLEŞME ORANLARI

İSPANYA 26 BİN 743

ALMANYA 19 BİN 175

İTALYA 16 BİN 847

İRAN 15 BİN 473

FRANSA 10 BİN 935

ABD 8 BİN 878

(İHA)

Korona bir milyondan fazla kişiye bulaştı

Koronavirüs, Almanya, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:20 Kaynak: İHA

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