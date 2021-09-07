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Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti - Son Dakika

Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti

07.09.2021 08:26
Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti, System.String[]

Koronavirüs dünyaya ölüm saçmaya devam ederken, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ikinci ülke konumunda bulunan Hindistan'da Nipah virüsü alarmı verildi. Yarasa kaynaklı virüs nedeniyle 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 188 temaslı kişi tespit edildi. Ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini belli eden virüsün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşısı ise henüz mevcut değil.

2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyayı etkisi altında bulundurmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'da çıkan Delta varyantı sonrası dünya genelinde vaka sayıları ciddi artış gösteriyor. Dünya henüz koronavirüs ve varyantlarının yarattığı şoku atlatamadan yine Hindistan'dan gelen bir haber ile sarsıldı.

20 KİŞİ "YÜKSEK RİSK" ALTINDA

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Bu 20 kişinin Kozhikode Tıp Fakültesi'ne gönderileceği belirtildi. Uzmanlar diğer temaslı kişilerin ise evlerinde kendilerini tecrit etmelerini istedi.

GRİP BENZERİ BELİRTİLER GÖSTERİYOR

İlk defa 1990'ların sonlarında Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülen salgın ateş, baş ağrısı, kas ağrısı (miyalji), kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini belli ediyor.

NİPAH VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değildir. İnsanlar için birincil tedavi destekleyici bakımdır.

KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 5 MİLYONA YAKLAŞTI

Öte yandan koronavirüs vakalarının sayısı 221 milyon 842 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 586 bine, iyileşenlerin sayısı 198 milyon 442 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 40 milyon 808 bini, Hindistan'da 33 milyon 57 bini, Brezilya'da 20 milyon 890 bini ve Rusya'da 7 milyon 30 bini geçti.

Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Korona bitmeden yeni kabus! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı Nipah virüsü yüzünden hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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