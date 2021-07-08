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Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu - Son Dakika

Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu

08.07.2021 14:44

Avcılar'da, sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu. Aileler endişeli olduklarını söylerken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" açıklamasını yaptı. Özellikle Yeşilkent Mahallesi sakinleri durumun çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi. Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nedeniyle arttığını belirttikleri sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştuğunu öne sürdü. Çocukların bacakları ve kollarında sivrisineklerin sokması sonrası oluştuğunu ileri sürdükleri yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

ÇOCUKLARDA YARALAR, İLTİHAPLAR OLUŞTU

Mahalle sakinlerinden Songül Basıç, "Sinek çok mahallede. Zehirli bu sinekler herhalde. Geçen sene bu kadar yoktu. Bu sene çocuklarda yaralar, iltihaplar oluştu. Dünden beri kızım 'ayaklarım ağrıyor anne' diyor. İki gündür pansuman yapıyorum. Geçmezse doktora götüreceğim. Belki de zehirlidir. Kapıyı, pencereyi açık bırakınca içerisi sinek doluyor. Bizi ısırınca biz de böyle yaralar oluşmuyor. Çok sinek var, kocaman kocaman. Karınca gibi uçuyor. Sivrisinek gibi değil böcek gibiler" dedi.

Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı

ISIRDIĞI ZAMAN ÇIBAN GİBİ KIPKIRMIZI OLUYOR

Mahalle sakini Nazmiye Sümer ise "Buranın sivrisinekleri çok kötü. Isırdıklarında çıban gibi yara yapıyorlar. Korkumuzdan geceleri camları açamıyoruz. Burada yaşanması gerçekten zor oldu. Isırdığı zaman çıban gibi kıpkırmızı oluyor. Çocuklarımızı bunlardan zor kurtarıyoruz diye konuştu. Kollarında yaralar oluşan 8 yaşındaki İdil de, Beni sinek ısırdı. Çok acıyor. İlk çıktığında küçüktü sonradan giderek büyüdü şeklinde" konuştu.

Korona bitmeden İstanbul'un göbeğinde yeni kabus! Sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluşmaya başladı

"NE OLDUĞU ANLAŞILANA KADAR SİVRİSİNEKLERDEN KENDİMİZİ KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, "Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarındaki temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu an bahsi geçen bölgede yeterince araştırılma yapılmadı. Bunların bir vektör olup olmadığı bilinmiyor. Elbette, halk sağlığı laboratuvarlarında bu inceleme yapılacaktır. Sonuçlar çıkana kadar mutlaka sivrisineklerin olduğu ortamlardan kendimizi korumamız gerekiyor. Sivrisinek soktuğunda hiçbir şey taşımasa bile, bakteriler için bir giriş kapısı yaratıyor. Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Bu yaraları oluşturabilen pek çok enfeksiyon hastalığı var. Halk arasında şark çıbanı denilen yumuşak doku enfeksiyonu yapan hastalıklar var. Buradaki tehlike şu anlık deride yarattığı tahribat. Herhangi bir enfeksiyon hastalığına benzemiyor, lezyonlar" dedi.

Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu

Yeşilkent Mahallesi, Mikrobiyoloji, Avcılar, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korona bitmeden yeni kabus başladı! İstanbul'da sivrisinek sokan çocuklarda yaralar oluştu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Kemal uygar: Sarı umma olmasında o da geldiyse ülkeye yandık sinek ısırıp bi virüs bırakıyor ve vücuttan kurt çıkmaya başlıyor afrika gine malaboda görmüştüm bu hastalığı aşısı da yok çok tehlikeli bişey Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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