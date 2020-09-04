"Korona bulaşma anına baktığımızda yüzde 70-80 düğün kaynaklı" - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kentte korona virüs (Covit-19) yayılımının en fazla düğün ve nişan gibi eğlencelerden kaynaklandığını kaydederek, düğünlere getirilen saat kısıtlaması ile bulaş oranlarında ciddi bir azalma olacağına inandığını söyledi.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile birlikte kent merkezinde korona virüs denetimi yaptı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşları özellikle maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Çiçek, maske takılmaması durumunda virüsün yayılma hızına dikkat çekti. Denetimler sonrası gazetecilerin soruları üzerine açıklamalarda da bulunan Vali Çiçek, kentte virüsle mücadelede bin 200 görevlinin sahada sürekli denetim yaptığını kaydederek, "İl Salgın Denetim Merkezinde bin 200 kişi, mahalle denetim ekiplerinde 845 kişiyle arazide arkadaşlar denetimde. Görevlilerimiz hem karantinada olanların karantina kurallarına uymalarını sağlamaya hem de diğer kurallara uyulup uyulmadığını denetliyor. Kurallar ihmal edildiğinde, bir karantina hastasının dışarı çıktığında olabilecekleri Allah korusun biliyoruz. Onların kontrollerini yapıyor" diye konuştu.

"BULAŞMA ANINA KADAR ULAŞTIĞIMIZDA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞU YÜZDE 70-80 DÜĞÜN KAYNAKLI"

Bilimsel verilere göre değerlendirme yapıldığı zaman en fazla bulaşın düğünlerden kaynaklı olduğunu belirten Vali Çiçek, kentte bulaşın yüzde 70-80'inin düğün kaynaklı olduğunu vurguladı. Vali Çiçek, "Ben yüzde yüz bu veriler istatistiki veriler ışığında bunların ciddi manada düşeceğine inanıyorum. Çünkü verilerimizin çok büyük bir kısmı düğün kaynaklıydı maalesef. Bu konuda da sadece biz değil, bütün illerde düğün kaynaklı vakaların olduğu hükümetimiz tarafından bakanlığımız tarafından da görüldü. Böyle bir genelge çıktı. Ben bu genelgenin kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bize ulaşan verilere baktığımızda bu bulaşın kaynağının nereden olduğunu dahi bulabiliyoruz. Hastalığın ilk bulaşma anına kadar ulaştığımızda gördüğümüz şu yüzde 70-80 düğün kaynaklıydı. Ümit ediyorum biz düğün kısıtlama genelgesini harfiyen uygulayacağız ve hiçbir şekilde suistimale izin vermeyeceğiz, birlikte de düşüreceğiz" dedi.

"ARTMASI DURUMUNDA ALLAH KORUSUN SIKINTI YAŞAYABİLİRİZ"

Kent genelinde korona virüsle mücadelede sağlık sisteminde herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Vali Çiçek şunları söyledi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından gerekli bütün önlemleri aldık ve bununla ilgili sürekli toplantılar yapılmakta. Durum bizim kontrolümüzde hasta sağlık sistemimizde şuanda bir problem yok. Ama bunun artması durumunda Allah korusun sıkıntı yaşayabiliriz. Ama bütün önlemlerimiz alındı ve problem yaşamıyoruz."

"ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Başkan Zeybek ise genelge ile düğünlerdeki bulaşın önüne geçileceğini ve durumun kontrol altına alınacağına işaret ederek, "Zor bir dönemden geçiyoruz ve Afyonkarahisar geçiş noktasında olduğu için işi zor. Son olarak alınan karar ile yani düğünlere getirilen sınırlama ile birlikte, en çok artışın düğünlerde ve geçişlerde olduğunu tespit edilmiştir. Bu genelge ile birlikte de inşallah kontrol altına alınır ve Afyonkarahisar en kısa sürede bu musibetten ülkemiz ile birlikte kurtulur" dedi.

(Gökten Ceylan/İHA)