Korona Çarşambaspor'u vurdu
18.11.2020 19:15
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüse yakalanmasının ardından teknik sorumlu iki kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Çarşambaspor'da Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüse yakalanmasının ardından teknik sorumlu iki kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor'da geçen günlerde Teknik Direktör Kenan Yelek'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Pazar günü oynanan Karşıyaka maçında Murat İsmailoğlu teknik sorumlu olarak sahadaydı.
Yarın oynanacak Batman Petrolspor maçı öncesi yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenilen Antrenör Murat İsmailoğlu ve Kaleci Antrenörü Yunus Şenocak'ın yerine Teknik Sorumlu olarak Ali Yaman'ın bulunacağı öğrenildi. - SAMSUN
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi İzmir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık etkinliklere ara verildi "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene