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KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI - Son Dakika

KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI

04.06.2021 14:48

BURDUR'un Bucak ilçesinde üretilen organik çörek otu yağına, pandemi sürecinde talep arttı.

BURDUR'un Bucak ilçesinde üretilen organik çörek otu yağına, pandemi sürecinde talep arttı. Bucak ilçesinde üretilen çörek otu, ABD, İngiltere ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ihraç ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılki çörek otu üretiminin yüzde 25'i Bucak'ta gerçekleşti. Bölgede son 10 yılda ekim alanı genişleyen ve organik yöntemle üretilen çörek otu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yağıyla da tercih ediliyor. Covid-19 salgını sürecinde tüketimi artan çörek otu yağı, iç pazarın yanı sıra dış pazardan da rağbet görüyor. Çiftçi, pandemi sürecinde gördüğü ilgi nedeniyle çörek otu ekim alanlarını genişletti. Bucak Ziraat Odası, ilçede geçen yıla oranla yüzde 120 artış gösteren ve çok sayıda kişinin geçimini sağladığı çörek otu tarımında kalitenin düşmemesi için önlem alıyor. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel, ürünün coğrafi işaret tescil belgesi alması için haziran ayı içerisinde girişim başlattıklarını belirtti. Son 10 yılda ilçede çörek otu yetiştiriciliğine ilginin arttığına dikkati çeken Özel, 20 bin dekara ulaşan alandan elde edilen ürünlerin tıbbi aromatik bitki olarak ilaç ve yağ sanayisinde kullanıldığını aktardı. Özel, Bucak'ta üretilen çörek otu tohumunun kalitesinin yüksek olduğunu, ata tohumu kullandıklarını belirterek, "Burada yetişen çörek otundaki 'kimokin' etken madde değeri yüzde 8'e kadar çıkıyor. Dünyanın diğer yerlerinde yetişen çörek otlarında ise bu değer yüzde 3 seviyesinde kalıyor" dedi. BU YIL DÜŞÜK REKOLTE BEKLENİYOR

Ekim alanı artmasına rağmen kuraklık nedeniyle rekoltede geçen yıla göre düşüş beklediklerini dile getiren Bilal Özel 'Uluslararası piyasalarda marka değerinin oluşması, analiz veri değerlerinin yüksek olması nedeniyle Bucak çörek otuna rağbet arttı. Verim olarak Türkiye ortalamasının altında, kalite olarak üstündeyiz. Bucak çörek otunun yüzde 80'i ihraç ediliyor. 5,5 milyon dolar civarında ülkemize katma değer sağlıyor" diye konuştu. Bilal Özel, bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl rekoltede düşüş beklediklerini dile getirdi. Bucak'ta çörek otu üretip satan İsmail Coşkun, 'Çörek otu Bucak için bir markadır. Çiftçimizin alternatif ürünlerinden birisidir. Bucak çörek otunun yağ ölçümleri yüksek çıktığı için alıcılar tarafından rağbet görmektedir. 2020 sezonunda çörek otunun kilogram fiyatı 14-15 liradan başladı, 27-28 TL bandına dayandı. Bu yılki rekolte düşüşünün fiyatlara etki etmesini beklemiyoruz" dedi.

KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI
KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI
KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI
KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI

Koronavirüs, Türkiye, Rusya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KORONA, ÇÖREK OTU YAĞINA TALEBİ ARTIRDI - Son Dakika


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