'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti - Son Dakika

'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti

6 saat önce

Çanakkale'de 8 yıldır tekstil işletmeciliği yapan Emel Kabakçıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle maske üretmeye başladı.

'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti, System.String[]

Çanakkale'de 8 yıldır tekstil işletmeciliği yapan Emel Kabakçıoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü sebebiyle maske üretmeye başladı. Psikolojik olarak bu durumdan en çok çocukların rahatsız olduğunu belirten Kabakçıoğlu, kız ve erkek çocukları için özel baskı maskeler üretti.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs sebebiyle hayat durma noktasına geldi. 11 Mart'tan itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan vakalar dolayısıyla maske, eldiven, kolonya, dezenfektan ve temizlik malzemeleri kısa sürede tükenmeye başladı.


Çanakkale'de 5 gün önce kendi tekstil atölyesinde maske üretimine başlayan Emel Kabakçıoğlu, çok sayıda talebin geldiğini ve günde 750'ye yakın maske ürettiklerini belirterek, "Maske yapımı konusunda özellikle İstanbul piyasasından çok talep vardı. Karaborsaya düştüğünden dolayı ciddi fiyatlar dönüyordu. Karaborsacılığa sıcak bakmadığım için bu teklifi kabul etmedim. Tekstil alanında var olan da bir işim vardı zaten. Ancak son dönemde Türkiye'ye virüsün de girmesiyle birlikte risk de artmaya başladı. Böyle olunca maske taleplerinin şekli de değişti. Tek kullanımlık maskeler hem koruyuculuk hem de yeterlilik anlamında beklentileri karşılayamadı. Bunun için de bize devlet hastanelerinden, bakım merkezlerinden talepler gelmeye başladı" dedi.


Geri dönüşümlü maskelere talep fazla


Maskelerin genellikle tek kullanımlık olduğunu ve buna karşı geri dönüşümü olan maskeler ürettiklerini kaydeden Kabakçıoğlu, "Tek kullanımlık yerine yıkayıp tekrar takabileceğimiz, geri dönüşümü olan, daha sağlıklı, yüzde yüz pamuğa sahip bir maske yapımı konusunda bize moral verdiler. Biz de yapımına başladık. Maskenin en önemli özelliği pamuk bir ürün olması. Cilde kesinlikle alerji yapmaz. Hastanın rahat nefes almasını sağlar. Esnektir, ağız ve burnu kapatır. 60 derecede yıkanabilir. Sıcak su bulamazsanız çamaşır suyuna sokarak yine steril hale getirebilirsiniz. Maskeler, fiyat olarak da tek kullanımlık maskelerle karşılaştırıldığında hemen hemen aynı rakamda. Üstelik bu defalarca hastalar tarafından da kullanılabilir" diye konuştu.


Çocuklar için özel baskı maskeler ilgi topluyor


Korona virüsün vücut sağlığının yanı sıra insanları psikolojik olarak da olumsuz etkilediğini belirten Kabakçıoğlu, bu konuda olumsuz etkilenen çocuklar için özel baskılı maskeler ürettiklerini kaydederek, "Bu konulardan en çok etkilenenler tabii ki çocuklar. Psikolojilerimiz bozuldu. Bizden etkilendikleri için çocukların psikolojisi daha çok bozuldu. Hem kız çocukları, hem de erkek çocukları için farklı desen uygulamaları ile de maskeler ürettik. Birazcık daha moralleri düzelsin istedik. Onların hoşuna gidecek şeyler üretmeye çalışıyoruz. Çocuklar bizim için önemli. Onlar için de böyle bir çözüm bulduk" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Çin Halk Cumhuriyeti, Çanakkale, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:36 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var Hulk, eski eşinin yeğeni Camila ile dünya evine girdi Berna Laçin, uzaktan eğitimde boğaz kesme sahnesinin izletilmesine sitem etti
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu         
07:58
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın         
00:15
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi         
00:02
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak         
23:38
Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir Koronavirüs gripten daha bulaşıcı! 10 döngüden sonra 59 bin kişiye bulaşabilir         
23:25
Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek         
23:24
Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler         
23:01
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok         
22:35
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı         
22:33
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi         
19:45
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla         
19:40
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak         
19:31
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 16:18:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Korona'dan psikolojik olarak etkilenen çocuklar için özel baskı maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]