Korona'dan sonra kawasaki paniği - Son Dakika

Tüm dünyayı etkisini gösteren yeni tip korona virüs salgını ile bazı ülkelerde genel olarak çocukları hedef alan Kawasaki hastalığının ortaya çıkması, hastalığın korona virüs ile bağlantılı olup olmadığı sorularını akıllara getirdi.



Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zerrin Tekinkuş, aileleri endişelendiren Kawasaki hastalığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kawasaki hastalığına son zamanlarda yakalanan çocuk sayısında ciddi artış gözlenmesi aileleri endişelendirdiğini belirten Dr. Zerrin Tekinkuş, "Kawasaki, genellikle kalbi besleyen atardamarları tutan anevrizmalara yol açabilen, damar duvarlarının iltihaplanmasına neden olabilen akut sistemik bir damar hastalığıdır. Kawasaki hastalığı nadir bir hastalık olduğu halde, en sık görülen çocukluk çağı damar iltihaplarından biridir. Hastaların yüzde 80'i, 5 yaşın altındadır. Hastalığın neden görüldüğü tam olarak bilinmemekle birlikte ailesel yatkınlık, virüsler ve maruz kalınan kimyasallar gibi çevresel faktörlerin hastalığın ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Kawasaki hastalığı hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Hastalık, semptomların başlamasından 10 gün ila 2 hafta kadar kısa sürede kalp rahatsızlığına neden olabilir. Hastalığın her aşamasında farklı semptomlar ortaya çıkabilir" dedi.



"Diliniz çilek gibi görünüyorsa dikkat"



Kawasaki hastalığının belirti ve semptomlarının genellikle üç aşamada ortaya çıktığını dile getiren Dr. Zerrin Tekinkuş, "İlk aşamanın belirti ve semptomları genellikle 39 C'den daha yüksek ve üç günden fazla süren ilaç tedavisine fazla yanıt vermeyen ateş, yoğun akıntı olmadan son derece kırmızı gözler, Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık, el ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık, özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri, tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar, şişik ve parlak kırmızı, çilek görünümünde dil, ikinci aşamada cildin ellerde ve ayaklarda, özellikle parmak ve ayak parmaklarının uçlarında soyulma, eklem ağrısı, ishal, karın ağrısı, üçüncü aşamada ise komplikasyon gelişmemişse belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Enerji seviyelerinin tekrar normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir" ifadelerini kullandı.



Çocukta üç günden fazla süren bir ateş ve bu ilk aşamadaki belirtiler varsa, acilen bir doktora başvurulması gerektiğini dile getiren Dr. Tekinkuş, "Kawasaki hastalığı çocuklarda kalp rahatsızlıklarının başlıca nedenlerinden biridir. Bu hastalık, kalbe kan sağlayan koroner arter damarlarının iltihabı, kalp kası iltihabı, kalp kapağı sorunları gibi hasarlara yol açabilir. Ancak etkili tedavi ile çocukların yalnızca küçük bir yüzdesinde kalıcı hasar bırakır" diye konuştu. - GAZİANTEP