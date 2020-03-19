Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor - Son Dakika

Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Korona Danışma Hattı şikayetleri değerlendiriyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.


Eskişehir Valiliği resmi internet sitesinde de yayınlanan bilgiye göre; sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak. Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi. Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.


Bu konu hakkında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" yetkilileri şu şekilde bir uyarı yaptı;


"Eğer Koronavirüsü belirtileri olduğundan şüpheleniyorsanız; ateş, kuru öksürük ve halsizlik gibi şikayetleriniz varsa sakın evden çıkıp hastaneye ya da aile sağlığı merkezine gelmeyin. 184 veya 112 yi arayın! Siz gelmeyeceksiniz biz sizi gelip alacağız. Bu çok önemli! Evden çıkıp hastaneye gelene kadar virüsü onlarca kişiye bulaştırmış olacaksınız. Arayın ki sizi güvenli bir şekilde almalarını sağlayın." - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

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