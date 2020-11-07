"Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor" - Son Dakika

"Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor"

07.11.2020 09:54

"Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor" Türkiye'de 20 bin böbrek bekleyen hasta var, insanların organa ulaşımı azaldı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr.

"Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor"

Türkiye'de 20 bin böbrek bekleyen hasta var, insanların organa ulaşımı azaldı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, pandemi sürecinde organ nakillerinin azaldığına dikkat çekerek, "İnsanların organa ulaşımı azaldı. Her çıkan organın kullanılmasını arttırmak için insanların daha bilinçli olması, gerektiğinde bağış için gözünü kırpmadan destekte bulunması gerekmektedir" dedi.

Kovid-19 pandemisi (salgın) birçok alanı olumsuz yönde etkiledi, bu alanlardan birisi de organ nakli. Pandemi öncesi dönemde de az olan organ kaynakları pandemi ile hızlı bir şekilde azalma eğilimine girdi. Türkiye'de 20 bin kişinin böbrek beklediği bir dönemde özellikle pandemi ile birlikte bekleme listelerindeki sayılar azalmıyor. Virüsün olumsuz etkilerinden çekinerek nakil yaptırmayan hastaların, yaptıran hastalara göre ölüm oranı daha yüksek.

Organ nakillerinin seyri hakkında bilgi veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Merkez Sorumlusu Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası. Bu haftada özellikle organ bekleyen hastalarımızın sorunlarına çare olabilmek için insanların bilgilendirilmesine yönelik bir hafta. Buradan beklentimiz insanların duyarlılığını arttırmak. Türkiye'de 20 binin üzerinde hasta sadece böbrek nakli için bekliyor. Yine karaciğer, kalp, akciğer bekleyen hastalar var. Nereden baksanız binlerce hasta dolayısıyla bu bir problem. Elimizdeki organ kaynakları çok kısıtlı. 2020 yılı pandemi ile anılacak bir yıl. Sadede Türkiye'de değil bütün dünyada gerçekleştirilen organ nakli sayılarında büyük bir azalma söz konusu" diye konuştu.

"Hastalarımızı bekleme listesindeyken kaybetmeye başladık"

Pandemi sürecinde organ nakillerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten Yakupoğlu, "Şunu gördük ki organ nakillerini geciktirmek, bekleyen hastalar için olumlu sonuçlar vermedi. Hastalarımızı bekleme listesindeyken kaybetmeye başladık. Dünyadan gelen sonuçlar da bu şekilde. Nakil yapılan hastalarda sonuçların daha iyi olduğu, daha uzun yaşadıkları bilgileri mevcut. Bekleme listesindeki hastaların virüsten daha çok etkilendiğini gösteren yayınlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Dolayısıyla bu dönemde yapılacak nakillerde gerekli önlemler alınarak, gerekli riskler paylaşılarak, seçilmiş ve uygun hastalarda devam ettirilmesi yönünde görüş var. Uygun koşullar sağlandıktan sonra organ nakil işlemi kesinlikle yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bağış için gözünü kırpmadan destek olması gerekmektedir"

Organ bağışlarının pandemi döneminde daha önemli hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, "İnsanlar daha duyarlı olmalı, organ daha fazla kıymete bindi artık. Zaten az olan kaynaklar pandemi nedeniyle daha da azaldı. İnsanların organa ulaşımı azaldı. Her çıkan organın kullanılmasını arttırmak için insanların daha bilinçli olması, gerektiğinde bağış için gözünü kırpmadan destek olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor
Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor
Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor
Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Organ Nakli, Türkiye, Ölü, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Korona değil, organ nakli yapmamak öldürüyor' - Son Dakika


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