Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm' - Son Dakika

Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm'

Valinin maske sorusuna vatandaştan şaşırtan şikayet: "Üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer:

"Tırmanış aşağı yönlü olarak değişiyor"

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs denetimi sırasında "maskeye dikkat ediyor muyuz?" sorusuna karşılık veren bir vatandaş manavları şikayet ederek, "üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar" dedi.

Korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer'in "maskeye dikkat ediyor muyuz?" sorusuna karşılık veren bir vatandaş üzüm fiyatlarından yakındı. Manavları valiye şikayet eden vatandaş, "Selim Özer Mahallesinden 4 liradan aldığımız üzümün kilosunu 8-9 liradan satıyorlar" dedi. Manav ise kilosunun 5 liradan satıldığını belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ise üzümün kalitesine göre fiyatların değiştiğini söyledi.

Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kent genelinde 24 saat esasına göre hafta boyunda denetimlerin yapıldığını belirtti. Sezer, "Ülkemizde her ilimizde olduğu gibi bugün de Kırıkkale'de yine belediyemiz ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz, mahalle filyasyon ekiplerimiz ile beraber neredeyse 24 saat esasına dayalı hafta boyunca denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

"Ziyaretleri kısıtlayalım"

Pandemi sürecindeki tırmanışın aşağı yönlü olarak değişmeye başladığını ifade eden Sezer, "Bugün de biz de ilde belediye başkan vekilimiz, esnaf odası başkanımız ve STK'larımızın katılımıyla yine ilçelerde de kaymakamlarımız denetimlerini devam ettiriyor. İnşallah alınan tedbirlerle beraber bu pandemi sürecindeki tırmanışı aşağı yönlü olarak değişmeye başlıyor. Bütün vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etsinler. Mümkün olduğunca ziyaretleri ve toplumsal hareketliliği kısalım. Gidiş gelişleri kısalım. Hep beraber bir salgınla mücadele ediyoruz. Bunu da hep beraber hemşehrilerimiz ile birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Denetimlere Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, STK temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.