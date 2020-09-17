Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm' - Son Dakika

Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm'

Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm' Valinin maske sorusuna vatandaştan şaşırtan şikayet: "Üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar" Kırıkkale Valisi Yunus Sezer: "Tırmanış aşağı yönlü olarak değişiyor" Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs denetimi sırasında "maskeye...

Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm'

Valinin maske sorusuna vatandaştan şaşırtan şikayet: "Üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer:

"Tırmanış aşağı yönlü olarak değişiyor"

KIRIKKALE - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in korona virüs denetimi sırasında "maskeye dikkat ediyor muyuz?" sorusuna karşılık veren bir vatandaş manavları şikayet ederek, "üzümün kilosunu 8 liradan satıyorlar" dedi.

Korona virüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri ile birlikte maske, mesafe ve hijyen denetimlerine katılan Vali Yunus Sezer'in "maskeye dikkat ediyor muyuz?" sorusuna karşılık veren bir vatandaş üzüm fiyatlarından yakındı. Manavları valiye şikayet eden vatandaş, "Selim Özer Mahallesinden 4 liradan aldığımız üzümün kilosunu 8-9 liradan satıyorlar" dedi. Manav ise kilosunun 5 liradan satıldığını belirtti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli ise üzümün kalitesine göre fiyatların değiştiğini söyledi.

Denetimlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kent genelinde 24 saat esasına göre hafta boyunda denetimlerin yapıldığını belirtti. Sezer, "Ülkemizde her ilimizde olduğu gibi bugün de Kırıkkale'de yine belediyemiz ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz, mahalle filyasyon ekiplerimiz ile beraber neredeyse 24 saat esasına dayalı hafta boyunca denetimlerimiz devam ediyor" dedi.

"Ziyaretleri kısıtlayalım"

Pandemi sürecindeki tırmanışın aşağı yönlü olarak değişmeye başladığını ifade eden Sezer, "Bugün de biz de ilde belediye başkan vekilimiz, esnaf odası başkanımız ve STK'larımızın katılımıyla yine ilçelerde de kaymakamlarımız denetimlerini devam ettiriyor. İnşallah alınan tedbirlerle beraber bu pandemi sürecindeki tırmanışı aşağı yönlü olarak değişmeye başlıyor. Bütün vatandaşlarımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etsinler. Mümkün olduğunca ziyaretleri ve toplumsal hareketliliği kısalım. Gidiş gelişleri kısalım. Hep beraber bir salgınla mücadele ediyoruz. Bunu da hep beraber hemşehrilerimiz ile birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

Denetimlere Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Süleyman Köstekli, STK temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm'

Koronavirüs, Yunus Sezer, Kırıkkale, Vatandaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 13:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de gözaltındaki göçmen kadınların rızaları olmadan rahimleri alınmış Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Çocukların yakarak kavanoza koydukları torpil, patlayınca üç kişi yaralandı Çocukların yakarak kavanoza koydukları torpil, patlayınca üç kişi yaralandı         
18:05
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu         
15:32
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi Haraç vermeyi reddedip değnekçilere fırsat vermeyen işletmeci, kendi dükkanında dayak yedi         
09:28
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:41:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona denetiminde vali 'maske' dedi, vatandaş 'üzüm' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei