Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti - Son Dakika

Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
13.12.2020 16:48
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan jandarma ve polislere bir vatandaş kolonya ikram etti.
Korona denetiminde vatandaş polis ve jandarmaya kolonya ikram etti
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan jandarma ve polislere bir vatandaş kolonya ikram etti.
Genelge kapsamında yasaklara uymayan vatandaşlar, polis ve jandarma tarafından tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor. Polis ve jandarmanın ortak denetimi esnasında kontrolü yapılan bir vatandaş ise jandarma ve polis ekiplerine kolonya ikram etti.
Son Dakika Koronavirüs aynı aileden 3 kişiyi hayattan kopardı Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Paşinyan tarihi yenilginin faturasını Rusya'ya kesti: Elektronik harp sistemleri çalışmadı, ordumuz hedef haline geldi Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen genç kadın: 'Seni burada öldüreceğim' diyordu 1. Dünya Savaşı'ndan kalma 200 kiloluk mayın parçası balıkçı ağlarına takıldı Filip Novak, 3-0'lık Malatya yenilgisi sonrası güldüğü için taraftarlardan özür diledi Para için arkadaşının cansız bedenini aylarca çöp tenekesinde sakladı Kısıtlamada 2 defa polis çevirmesine yakalanan kadınlara ceza yağdı