Korona denetimlerinde 103 kişiye 324 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Korona denetimlerinde 103 kişiye 324 bin lira ceza kesildi
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında bir işletmede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 103 kişiye toplam 324 bin 450 lira para cezası kesildi.
Eskişehir'de Korona virüs (Covid-19) denetimleri kapsamında bir işletmede sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 103 kişiye toplam 324 bin 450 lira para cezası kesildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şehir merkezinde Korona virüs tedbirlerini denetlemek amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, bahse konu olan adreslerdeki denetim ve aramalar sonucunda sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadığını belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 103 kişiye Korona virüs tedbirlerine aykırı davrandıkları için toplam 324 bin 450 lira para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR
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