Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 5 pazarcıya ceza yazıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesince semt pazarında yapılan denetimde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 pazarcıya ceza yazıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi semt pazarında koronavirüs salgını tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya nezaretinde gerçekleştirilen ve Zabıta Müdürü Turgut Ünsal'ın da katıldığı denetimlerde, pazar esnafı ve vatandaşlara yönelik maske ve hijyen kontrolü yapıldı.

Kaymakam Kaya, vatandaşlara ve esnafa, çok daha sıkı tedbirlere maruz kalmadan salgını atlatılması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiği uyarısında bulundu.

Denetimlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere aykırı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 5 esnafa ceza uygulandı.

Denetimlerin ilçe genelinde artarak devam edeceği belirtildi.