Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı - Son Dakika Ekonomi

Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı

6 saat önce

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, "Bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti.

Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı, System.String[]

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, "Bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti. En fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleşti" dedi.


BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, korona virüs salgınının tıbbi boyutlarının yanı sıra dünya ekonomileri üzerindeki risklerini değerlendirdi. Üretim faaliyetlerin dünya genelinde ciddi yavaşlama gösterse de bazı sektörlerde etkilenme oranının daha düşük olduğunu dile getiren Bulut, "İlaç sektörü ile tarım ve gıda sektörleri ise artış eğilimi gösterdi. Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizin tarım ve gıda sektörlerinde rakibi konumundaki İspanya ve İtalya gibi ülkelerde özellikle büyük ölçekli şirketlerde üretimin durması nedeniyle Türkiye AB ülkelerindeki etkinliğini artırdı. Ülkemiz üreticileri sadece yurt içi tedariğini değil, dünya taleplerini de karşılıyor. Tedbirlerin yoğun olarak uygulanmaya başlandığı 20 Mart-20 Nisan arasındaki dönemde bölgemizin yaş meyve sebze ihracatı yüzde 10,87 oranında artış kaydetti. En fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Romanya, Almanya, Ukrayna ve Bulgaristan'a gerçekleşti. Yaş meyve sebze sektöründe en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünler ise domates ve biber oldu. Bu ürünleri, elma, kabak ve portakal takip etti" şeklinde konuştu.


"Sınır kapısındaki yığılmalar azaldı"


Salgının ticarette oluşturacağı olumsuzluklara karşılık hızlı bir şekilde tedbir alınabilmesi için ihracatçı firmaların hedef pazarlarında ve transit geçiş yaptıkları ülkelerde alınan tedbirler, şoför ve araç geçişlerine yönelik uygulama değişikliklerini anlık olarak üyelere bildirdiklerini dile getiren Bulut, "Salgının ticarette, taşımacılıkta neden olduğu sorunları aşmak için de ihracat ailesi olarak bir arada hareket ederek sorunlarımızı ilgili mecralarda dile getirip çözme yoluna gidiyoruz. Kapıkule'de şoför-dorse değişimi için çalıştık ki bu durum sınır kapısındaki yığılmalara önemli ölçüde çözüm getirdi. İhracatımızda karayolu ile taşımacılıkta yaşanan sorunları azaltmak amacıyla havayolunun daha fazla kullanılması için çalışmalar yürütüyoruz. Ancak, ihracatçı firmalarımız ile üretici firmalarımızın tesislerinde uygulayacakları tedbirler öncelikle kendi sağlıkları için ayrıca salgının yayılma riskini azaltmak için oldukça önemli. Unutmayalım ki hedef pazarlarımızın Türk ürünlerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Tüm tedbirlere uyarak, hep birlikte üretim ve ihracatımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Avrupa Birliği, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına yüzde 50'ye varan ilave gümrük vergisi getirildi
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı Koronavirüsten sonra vücutta onarım başlatan mor ekmeğin satışları arttı Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor? Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek Dolar son 20 ayın en yüksek seviyesi olan 6,99'dan işlem görüyor Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak 373 liraya kadar gerileyen gram altın tekrar yükselişe geçerek 377,7 liradan işlem görüyor 2'inci sokağa çıkma yasağı öncesinde en çok satın alınan ürünler belli oldu: Bisküvi, kek, çikolata, kuruyemiş Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu         
01:09
Ahmet Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım         
01:09
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı         
00:45
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik         
00:25
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi         
00:00
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan ayı genelgesi: İftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak         
23:50
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi         
23:41
Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi Dünya koronaya kilitlenmişken Nijerya'da üç günde 150 kişi "gizemli hastalık" yüzünden öldü         
23:34
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor         
22:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz         
22:53
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü         
22:28
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu         
22:24
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti         
22:23
Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor Teslim olan PKK'lı teröristten korkunç korona itirafı: Hastalara intihar eylemi dayatılıyor         
22:18
Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi Hollanda'da ligler 1 Eylül'e kadar ertelendi         
22:16
Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi Sosyal mesafe kuralına aykırı fotoğrafa 15 bin lira para cezası kesildi         
22:01
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı         
21:49
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi         
21:12
Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı Beşiktaş, alacakları için FIFA'ya giden Loris Karius ile yollarını ayırdı         
21:11
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı         
20:55
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek İngiltere'de potansiyel koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenecek         
20:36
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak         
20:20
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü kırmızıya büründü         
20:17
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 01:23:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona döneminde meyve sebze ürünlerine talep arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]