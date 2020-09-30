Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi - Son Dakika

Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi

Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl başlatmış olduğu sosyal mesafeli kır nikahı konseptine ilgi ve talep her geçen gün artıyor.

Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi'nin bu yıl başlatmış olduğu sosyal mesafeli kır nikahı konseptine ilgi ve talep her geçen gün artıyor.

Türkiye'nin en fazla nikah kıyan belediyesi unvanını elinde bulunduran Şahinbey Belediyesi, korona virüsü nedeniyle kapalı alanlar dışında nikah kıydırmak isteyen çiftler için bu yaz başında kır nikahı konsepti başlatmıştı. Sosyal mesafenin ve tedbirlerin hassas bir şekilde uygulandığı kır nikahlarına ilgi her geçen gün artarken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu zaman zaman çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıyıp mutluluklarına ortak oluyor.

"Kurallara uyarak nikah kıyıyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, korona virüsü nedeniyle kır nikahı uygulaması başlattıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde alışkanlıklar değişti. Sosyal Mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Şahinbey Belediyesi olarak biz de bu süreçte nikahlarımızı belediyemizin bahçesinde kıymaya başladık. Böylece sosyal mesafe kurallarına uyarak, yeni bir nikah uygulaması başlattık. Kır düğünü gibi gayet güzel oldu. Bundan sonra nikahları bu şekilde kıyacağız. Böylelikle hem sosyal mesafemizi koruyacağız, hem de toplumumuzun temel yapısı olan aile yapısını güçlendirmek adına nikahlarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Çiftler kır nikahı istiyor

Şahinbey Belediyesi'nin korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde başlattığı kır nikahı uygulamasında 461 çift nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. Nikahlarını kıydıran çiftler yapılan uygulamayı yerinde bulunduklarını belirterek, "Korona virüsü tüm planlarımızı ve alışkanlıklarımızı alt üst etti. Evlilik sürecinde Şahinbey Belediyesi'nin başlatmış olduğu kır nikahı uygulaması bizim için çok iyi oldu. Pandemiden dolayı nikahımızı sadece nikah şahitleri ile kıyacaktık. Ancak bu uygulama ile tüm sevdiklerimizle birlikte nikahımız kıyıldı. Oldukça mutluyuz. Çok güzel bir uygulama. Böyle bir organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular.

Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi
Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi
Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi
Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona döneminde sosyal mesafeli kır nikahlarına yoğun ilgi - Son Dakika

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