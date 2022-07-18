Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek

18.07.2022 00:18

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde etkisini tekrar artırmaya başladı. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini açıkladı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, Covid-19'un yayılmasının önüne geçmek için ülke genelinde yeni önlemlerin alınacağını belirterek, maske zorunluluğunun sonbaharda geri getirileceğini duyurdu.

"SONBAHAR VE KIŞ AYLARI CİDDEYE ALINMALI"

Buschmann, sonbahar ve kış aylarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyerek, alınacak yeni tedbir ve kısıtlamaların temmuz ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

"MASKE ZORUNLULUĞUNU GERİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Buschmann, toplu taşımalara maske zorunluluğunun kapalı kamusal alanlarda geri getirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "İç mekandakiler için maskelerin etkinliği tartışılmaz. Halihazırda toplu taşımada maske zorunluluğu ile ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan, karantina ve okulların kapanmasına veya sokağa çıkma yasaklarına ise geri dönülmeyeceğini belirtti.

YORUMLAR
500
Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı Termometreler 33 dereceyi gösterdi, sıcak hava Van'ı da etkisi altına aldı Almanya'nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi? Almanya'nın talebi Türkiye havalimanlarını etkiler mi?
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:41 Rusya'dan Ukrayna'ya Kırım üzerinden gözdağı: Saldırırsanız kıyamet günü gelir
23:08 Eğitimci Arıkan ve şoförünü öldüren katil zanlısı Ufuk Akçekaya tutuklandı!
23:05 Ünlü yönetmen Erden Kıral yaşamını yitirdi
22:22 Erdoğan'ın çevirmenine "Hanım kızımız" diyen Kılıçdaroğlu'na Bakan Varank'tan ilginç tepki
22:08 Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı
21:22 Yürek yakan detay! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen evlilik hazırlığı yapıyordu
20:15 Şaşkınlık yaratan olay! Yabancı uyruklu 2 kadın gölet parkında yüzen kazları çaldı
19:46 Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim
19:44 Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor! Gaziantep FK transferde sona geldi
18:37 Manchester United, Lisandro Martinez'i renklerine bağladı! Ajax'a 57 milyon euro ödenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 00:21:19. #1.11#
SON DAKİKA: Korona etkisini tekrar gösterdi! Almanya'da, sonbaharda maske zorunluluğu geri gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement