Korona evde kalan erkeklerin hünerlerini ortaya çıkardı - Son Dakika

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlaması ile evde kalan erkekler, yemek yapmadaki hünerlerini ortaya koyuyor.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentteki sokaklar boşalırken, bazı vatandaşlar evlerinde yemek yaparak vakit geçiriyor. Doğanşehir ilçesi'nde esnaflık yapan Vakkas Karaman, Malatya'nın öne çıkan yöresel yemek çeşitlerinden biri olan içli köfte yaparak hem eşine yardımcı oluyor hemde keyifli vakit geçiriyor.

Evde hazırlamış olduğu içli köftenin nasıl yapıldığını aşama aşama anlatan Karaman, "Dünya ve ülke olarak zor günlerde geçiyoruz. Daha önce tecrübe edilmemiş bir süreç yaşarken,güzel haberlere de ihtiyacımız var.Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlamasını keyifli bir hale dönüştürmek ve de eşime yardımcı olmak için bugün evde yemekleri ben yaptım.Malatya'mızın meşhur içli köftesini hazırladım biraz zorlandım ama başardım.İnşallah devlet ve millet el ele vererek bu salgın olayını da atlatacağız ve hayatlarımız normale dönecek biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

(İHA)