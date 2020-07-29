Korona firarisi kadın: "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım" - Son Dakika

Adana'da Covid-19 testi için cezaevinden hastaneye getirildiği sırada kocası tarafından kaçırılan kadının ifadesinde, "Kocam beni kaçırmadı ben kaçtım. Kocamı kendimi öldürmekle tehdit ettim" dediği öğrenildi.

Test yaptırdıktan sonra kocası tarafından kaçırılıp polis tarafından aynı gün yakalanan hükümlü Songül B. ve kocası Onur B.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Songül B.'nin ifadesinde, hastaneye gittiği sırada eşinin araçla kendilerini takip ettiğini kaydederek, çıkışta jandarma aracından hareket edeceği sırada atlayarak eşinin minibüsüne bindiğini, eşine kendisini kaçırmazsa cezaevinde intihar edeceğini söylediğini, bunun üzerine olay yerinden kaçtıklarını söylediği öğrenildi. Adana'yı çok bilmedikleri için minibüsü park ederek yaya olarak devam ettiklerini ifade eden Songül B.'nin, kaçma girişiminde bulunduğu için pişman olduğunu ifade ettiği belirlendi.

Onur B'nin de eşinin 5 yıldır cezaevinde olduğunu, kendisinin ve çocuklarının Covid-19 nedeniyle 4-5 aydır Songül B.'yi göremediklerini söylediği öğrenildi. Onur B. dün eşinin hastaneye test için götürüldüğü sırada eşini takip ettiği, çıkışta beklediği sırada eşinin jandarma aracından atlayarak minibüsüne bindiği, kendisinin de şaşırarak "Ne yapıyorsun" dediği şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Eşinin aracı sürmezse intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerinden kaçtıklarını kaydeden zanlının, daha sonra minibüsü bilmedikleri bir adrese park ederek yaya olarak kaçtıklarını söylediği öğrenildi.

Onur B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Songül B. ifadesi alındıktan sonra tekrar cezaevine gönderildi. - ADANA