'Korona' fırsatçılarına soruşturma - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından özellikle maske ve dezenfekte malzemelerini fahiş fiyatta satanlar hakkında soruşturma başlattı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece bir vatandaşta korona virüs tespit edildiğini açıklamasının ardından bazı fırsatçılar, özellikle maske ve dezenfekte malzemelerini fahiş fiyatlardan satmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden sonra özellikle maske ve dezenfekte malzemesi satanların, fiyatlarda fahiş artış yoluna gittikleri anlaşılmakla, sair hileli yollara başvurarak fiyatları etkilemek suretiyle mağduriyetlere yol açanların tespiti ve soruşturulmalarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR