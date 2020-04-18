Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi - Son Dakika Ekonomi

Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi

6 saat önce

Korona virüsün emlak piyasası üzerinde ne gibi etkisinin olacağının şu an tahmin edilemediğini belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, Türkiye genelinde Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki 341 bin konut satışıyla geçen yıla oranla yüzde 33 arttığını söyledi.

Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi, System.String[]

Korona virüsün emlak piyasası üzerinde ne gibi etkisinin olacağının şu an tahmin edilemediğini belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, Türkiye genelinde Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki 341 bin konut satışıyla geçen yıla oranla yüzde 33 arttığını söyledi.

Gayrimenkul danışmanları salgın döneminde kendi sağlığının yanı sıra, alıcı ve satıcıların sağlık sorunları ile karşılaşmamak için konut ve ticari taşınmaz mülkleri yerinde incelemek ve portföylerini göstermesinin pek mümkün olamadığını belirten Realty World Elfi Gayrimenkul Brokeri Özkan Aydemir, "İçerisinde oturan birçok gayrimenkul sahibi satıştan çekmek veya belli bir süre evlerine herhangi bir alıcıyı kabul etmemeye başladı. Bu süreçte mülklerin video, drone ve 360 sanal turlar ile gayrimenkullerin çekimlerini gerçekleştirmektedir. Pandemi ile birlikte emlak sektöründe teknolojik alt yapı ve dijital değişimin önü açılmış oldu. Şirket toplantılarının video konferans ile yapılması, müşterilerin evlerindeyken danışmanların daire içerisinde sunumları yapması, tapu dairelerine gidilmeden web tapu uygulamasından tapu işlemlerinin yapılabilmesi gibi dijitalin hayatımıza girmesi bizlerin de bakış açısını değiştirdi. 200 'den fazla sektöre doğrudan, 5 milyona yakın da istihdama dolaylı etkisi ve katkısı olan inşaat ve gayrimenkul sektörü, kriz ortamlarında en çabuk etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. Talebin aniden daralması ile likidite ihtiyacı, kredi ile büyüyen ve stok fazlası olan inşaat şirketleri üzerinde oluşan satış baskısı, önümüzdeki aylarda fiyat indirimi baskısına da yol açabilir. Devam etmekte olan inşaatlarında malzeme teminlerinde zorluk yaşamalarına ve taahhüd ettikleri sürelerde projelerini teslim edememesine sebep olacaktır. Bu durum, alıcıların pazarlık imkanını artırırken elinde likiditesi yüksek olan yatırımcılar için bir fırsat olmaktadır. Özellikle sürecin uzaması ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde ileri ki aylarda nakit sıkışıklığına giren inşaat firmaları, sanayi, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların gayrimenkullerini nakde dönüştürme ihtiyacı, piyasadaki yatırımcılar fırsatları değerlendireceklerdir. Sürecin iyi okunması ve sektörün bu süreçten çıkarken destekler verilmesi gerekecektir. Vergi düzenlemeleri, KDV oranları, sektörün can suyu konut kredi faizlerinin daha makul seviyelere düşürülmesi, tapu harçlarının indirilmesi gibi desteklerin gayrimenkul sektörüne süreç sonrası bir nebzede olsa katkı sağlayacaktır" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) raporlarına bakıldığında satışların yaşandığını belirten Özdemir, "Mart ayı konut satış istatistiklerine bakıldığında Türkiye'de ve Balıkesir ilinde son 8 yılın en yüksek, Bursa da ise üç yılın en yüksek üç aylık konut satışının gerçekleştiği görülmektedir. Ocak Şubat ve Mart döneminde 341 bin 38 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 oranında artış gösterdi. Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 oranında artarak 108 bin 670 oldu. Bursa 3 bin 804 ve Balıkesir'de 2 bin 230 konut satışı gerçekleşti. Nilüfer'de bin 269, Osmangazi'de 781, Yıldırım'da 336 ve İnegöl'de ise 301 adet konut satışı gerçekleşti. Balıkesir ilçelerinde ise Edremit 656, Altıeylül 192, Karesi 244, Bandırma'da ise 290 adet oldu. Eylül 2019 da konut kredi faizlerindeki düşüşler ile birlikte başlayan ve Nisan 2020 ye kadar ki süreç son yıllardaki en yüksek konut satışlarının gerçekleştiği aylar olmuştur. Satışların 3'te 2'si 2. el konutlarda olduğu, ipotekli satışların ise Türkiye genelinde 43 bin 329, Bursa'da bin 696, Balıkesir'de 790 adet olmuştur. Pandemi sonrası sektörün Bursa genelinde 40 günlük süreçte kiralık ve satılık taleplerin yüzde 20 -25'lere kadar, günlük olarak ofislere gelen telefon trafiğinin düştüğünü görmekteyiz. Toplumun tedirginliği ile birlikte sağlık, öncelikleri ve ihtiyaçları değişmiş durumdadır" diye konuştu.

Salgın sonrası da toplumun talepler ve değişimleri çok fazla olacağını belirten Aydemir, "Butik siteler, kalabalık olmayan, bahçe katı daireler, balkonların daha geniş, her dairenin kiler odası, süreç uzadıkça ve sonrasında home ofis çalışmaların artacağı için çalışma odasının olması talepler de değişecektir. Şehir merkezilerinden daha çok doğaya, yakın köylere ve müstakil bahçeli evlere kaçışlar olabilir" dedi. - BURSA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu Sadece hasat döneminde geçerli olmak üzere, ayçiçeği yağı ve tohumunun ithalatında gümrük vergisi düşürüldü Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlü tutan somon balığına talep arttı Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Bazı eşyaların ithalatında yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi uygulanacak Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor Krediler için yeni kararlar alan BDDK, bankaların Aktif Rasyosu formülünü yeniden düzenlendi Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 2 ayda 20 lira artarak 55 lira oldu İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu         
14:41
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti         
14:40
İmamoğlu'na İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi         
14:36
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi         
14:26
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim         
14:09
Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi Karantinada canı sıkılan süper model Maria Liman art arda üstsüz poz verdi         
14:08
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız         
14:06
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü         
13:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 17:57:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona gayrimenkul satışlarının önüne geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]