Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı - Son Dakika

Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı

20.11.2020 14:37

Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı Doktor Özmen: "Koronalı ölenler sevdiklerinin elini tutamıyor vedalaşamıyor" Yeni tip korona virüs (Covid-19) geçiren Dr.

Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı

Doktor Özmen: "Koronalı ölenler sevdiklerinin elini tutamıyor vedalaşamıyor"

MALATYA - Yeni tip korona virüs (Covid-19) geçiren Dr. Ferda Özmen, " Covid-19 hastalarının vefatında en üzücü durum, sevdiklerinin elini tutamıyor vedalaşamıyor" diyerek, önlenebilir sebeplerden dolayı kimsenin sevdiklerini kayıp etmesini istemediğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Uzmanı olarak çalışan Dr. Ferda Özmen, hastane ortamında yakalandığı Covit-19 hastalığıyla ilgili mücadelesini anlattı.

Uzman Doktor Ferda Özmen, " Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesin de anestezi uzmanı olarak çalışıyorum. Bu süreçte ben de Covit -19 geçirdim. Uzun süre riskli işte çalıştıktan sonra koruyucu ekipmanlarımızı giymemize rağmen birimimizde dört sağlık personeli maalesef Covit -19' la enfekte olduk. Uzun süren riskli bir işlem yaptığımız için akabinde evde ve iş yerinde izolasyon konusunda dikkatli şekilde çalıştım. Evde kendimi izolasyona aldım. Evde risk gurubunda olan annem ve babamla yaşıyorum. Her ikisi de 60 yaş üstü. Evde kendimi izolasyona aldığım için annem ve babam enfekte olmadı" ifadelerini kullandı.

Koronaya nasıl yakalandığını dile getiren Özmen, "Bu süreçte, hastaya müdahale ettikten sonra yaklaşık dört gün sonra ateş, kas ağrısı, halsizlik ve bitkinlik başladı. Çarşamba akşamı verdiğim testten donra Perşembe günü testim pozitif çıktı. Ateşim yükseldiği için hastanede altı gün yatarak tedavi oldum. Daha sonra kalan sürede evde kendimi izolasyona alarak bu süreci tamamladım. İzolasyon sürecinde annemle ve babamla yaşadığım için onlar yemeğimi kapıya bırakıyorlardı. Yemeğimi kapıdan aldım hiçbir şekilde ailemle temaslı irtibat kurmadım. Yüz yüze gelmedim. Bu şekilde 14 günümü tamamladım. Şikayetlerim bittikten sonra tekrar yaptığım kontrolda testim negatif çıkınca iş başı yaptım tekrar. Bu süreçte yoğun bakımda tedavisi devam eden Covit -19 vakalarıyla ilgilendim. Kendimi o hastalardan daha şanslı hissediyorum. Çünkü yoğun bakım hastaları benim geçirdiğimden çok daha ağır hastalık geçiriyorlar. Bunları gördüğüm için kaygı yaşadım. Ben de böyle olabilir miydim yada kendimi izolasyona aldığım halde anneme babama bulaştırmış mıydım diye kendimi izolasyon etmiş olmama rağmen bir kaygı yaşadım" şeklinde konuştu.

Doktordan tavsiyeler

Kendisinin korona geçirdiğini ancak vatandaşların geçirmemesi için kurallara uymalarını tavsiye eden Özmen, "Önlenebilir sebeplerden dolayı, maske ve mesafeden dolayı kimse yakınlarını kaybetmesin. Kader kaçınılmazdır. Sen tedbirini al, gerisini Allah'a bırak. Ancak en azından insan ölecekse normal ölüm olup, bir yakınının elini tutabilmeli ölürken. Herkes vefat edecek neticede. Ancak korona hastaları ölürken yakınlarının ellerinden tutamıyor. veya ölmeden önce helalleşebilmelidir. Bu durum da çok üzücü. Covit-19 hastalarında maalesef bu mümkün olmuyor. Kimse sevdiklerinin elini tutamıyor vedalaşamıyor. Bunu bilsinler istiyorum ve önlenebilir sebeplerden dolayı kimse sevdiklerini kayıp etmesin" diye konuştu.

(ŞS-NA-LO-Y)

Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı
Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı
Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı
Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, araştırma, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona geçiren Doktor Covid-19'u nasıl atlattığını atlattı - Son Dakika


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