Korona gölgesinde düğün - Son Dakika

Korona gölgesinde düğün

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Korona gölgesinde ilk düğün yapıldı.

Domaniç'in Çukurca Beldesi Ilıcaksu mahallesinde sosyal mesafeli, oyunsuz düğün, buruk bir sevinçle yapıldı.

Domaniç'te memur olarak çalışan Halil Öztürk kızı Gül Aybüke Öztürk'ü, Mithat Duman'ın oğlu Hasan Duman ile evlendirdi.

Her iki ailede düğüne bir yıl önceden hazırlanmışlardı. Ancak ilk defa Mart ayında görünen Koronavirüs kısa zamanda tüm dünyada olduğu gibi, Ülkemizde de tüm yurdu sardı ve yüz yıllık gelenekler, kurallar bir bir değişmeye başladı. Pandemiden en büyük darbe yiyen sektörlerden biri de düğün sektörü oldu.

Bir Türk Atasözün de; "Harman yel ile düğün el ile" denilse de artık düğünler eskisi gibi olmayacaktı.

Ilıcaksu' da ki kına gecesi de Pandemiden nasibini aldı ve Koronavirüs'ün gölgesinde gerçekleşti.

Kına gecesinde kızlarının düğününde buruk bir sevinç yaşayan Halil Öztürk ve eşi Ayten Öztürk, " Herkes gibi bizde pandemiye ayak uydurmak zorunda kaldık. Bir taraftan da kolaylıkta oldu. Eski geleneklerimizden uzak sosyal mesafeli bir düğün oluyor. Aslında çok hayallerimiz vardı ama olmadı ne yapalım" dediler.

Düğünün gelini Gül Aybüke, " Gönül isterdi ki daha eğlenceli bir düğün olsun ama olmadı. Napalım sağlık olsun" diye üzüntüsünü ve sevincini yansıtmaya çalışırken damat Hasan Duman, " Arkadaşlarımızla güzel bir düğün yapmak isterdik ama şartlar müsaade etmedi "dedi.

Gelinin kuzeni Sinem Coşar, " Gönül isterdi ki sabahlara kadar kuzenimin düğününde oynayayım ama olmadı" diye konuştu.