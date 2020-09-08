Korona gölgesinde zabıta konseri - Son Dakika

Korona gölgesinde zabıta konseri

Korona gölgesinde zabıta konseri Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Konseri düzenlendi.

Korona gölgesinde zabıta konseri

MALATYA - Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümü dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Zabıta Konseri düzenlendi.

Kerpiç evlerin içinde pandemi kapsamında alınan tedbirlere uygun olarak gerçekleştirilen Zabıta Konserine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürleri ve ekipleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi müzik öğretmenleri Malatya türküleri ve birbirinden güzel eserler seslendirdiler.

"Zabıta Teşkilatı yerel yönetimlerin önemli bir parçasıdır"

Korona virüs salgını dolayısıyla kısıtlı düzeyde gerçekleşen Zabıta Konserinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Zabıta Daire Başkanı Hüseyin Hanbay, "Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yıl dönümünü dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda organize edilen bu güzel vefa örneği konserinden dolayı tüm mesai arkadaşlarım adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Zabıta teşkilatının yerel yönetimlerin önemli bir parçası olduğunu söyleyen Hanbay, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 esasına göre sahada çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Zabıta teşkilatımızı gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum"

Her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasının 'Zabıta Haftası' olarak kutlandığını belirten Başkan Gürkan, "Bütün Zabıta kardeşlerimin haftasını kutluyorum, görevlerinde ve bundan sonraki hayatlarında ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve konseri veren müzik öğretmenlerimize birbirinden güzel eserler seslendirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta Teşkilatının önemli bir kuruluş olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Zabıta Teşkilatının bu yıl 194. yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl 1-7 Eylül Zabıta Haftası olarak kutlanıyor. Zabıta Daire Başkanlığımız ve Kültür Sosyal Daire Başkanlığımız ortaklaşa konser programı düzenleyerek ilçelerimiz ile birlikte güzel bir program gerçekleştirdiler. Genel idarenin kolluk kuvvetleri polisler ve jandarmalardır. Yerel Yönetimlerin kolluk kuvvetleri de zabıtalardır. Zabıtalar toplumun mal ve can emniyeti noktasında şehir içerisindeki asayişin, tertip ve düzenin oluşturulması noktasında gece gündüz demeden fedakarca çalışma içerisindeler. Bütün zabıta teşkilatımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı kutluyorum. Malatya zabıta teşkilatımız şehir içerisinde asayişle ilgili, Belediyemizin ihtiyaç duyduğu iş ve işlemleri en güzel şekilde yürütme gayreti içerisindeler. Bugün şehrimizde Yerel Yönetimler ile kolluk kuvvetleri anlamında huzurlu bir ahenk varsa burada zabıta teşkilatımızın fedakar çalışmasının neticesidir. Bu çalışmaları yürüten zabıta teşkilatımızın bütün çalışanlarını tebrik ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın günlerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Lütfen kurallara uyalım"

Korona virüs salgınından dolayı konser etkinliğini çok kısa ve sınırlı tuttuklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Bütün hemşehrilerimizin maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda dikkatli olmalarını bütün hemşehrilerimizden rica ediyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman hem kendi sağlığımız açısından hem aile sağlığımız hem de toplum sağlığı açısından görevimizi ifa etmiş oluruz. Bütün hemşehrilerimizin bu kurallara titizlikle uymalarını ve riayet etmelerini rica ediyorum. Bu virüsün bütün insanlığı terk etmesini temenni ediyorum" dedi.

Zabıta personelleri, günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'la hatıra fotoğrafı çektirip, hafta dolayısıyla Başkan Gürkan'a çiçek hediye ettiler.

Başkan Gürkan, kendilerine çiçek hediye eden Zabıta ekiplerine çiçeği tekrar hediye ederek, Zabıta Haftalarını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin tüm zabıta personeline günün anısına özel hediyeler takdim edildi.

Korona gölgesinde zabıta konseri

Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Malatya, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 18:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Korona gölgesinde zabıta konseri - Son Dakika

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