Korona günlerinde acil göz sorunlarına dikkat - Son Dakika
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Korona günlerinde acil göz sorunlarına dikkat

6 saat önce

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Orkun Cemiloğlu, acil göz sorunlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Orkun Cemiloğlu, acil göz sorunlarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Odak Göz Hastalıkları Merkezi Başhekimi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Orkun Cemiloğlu, "Ani görme kaybı nedenleri; göz ana damar tıkanıkları, retina dekolmanı (görme siniri tabakası ayrılması), ani glokom (göz tansiyonu) krizi, nörolojik (MS, kafa içi tümörler, göz migreni), göz travmaları olabilir. Hepsinin aciliyeti vardır. Görme kaybı kalıcı olmadan tedavisi yapılabilir. Göz yaralanmaları; kesici, delici ve künt yaralanmalar olarak üçe ayrılır. Hastanın detaylı bir göz muayenesi sonucu tıbbi veya cerrahi bir tedavi ile tedavi edileceğine karar verilir.

Göze yabancı cisim kaçması: Göze kaçan yabancı cisim yabancı cismin gözün hangi bölgesinde olduğu çok önemlidir. Teşhiste MR, tomografi, direkt grafi kullanılabilir. Retinada hasar vermişse retina dekolmanı korneayı parçalamışsa kornea nakline kadar uzayan bir süreç yaşanabilir" dedi.

Dr. Cemiloğlu, diğer acil durumları şöyle sıraladı:

"Göze kimyasal sıvı kaçması: Vücudumuzda kendisini yenilemeyen tek organ gözdür. Kuvvetli bir kimyasal bir madde gözün korneasına gelirse kornea saniyeler içinde şeffaflığını yitirebilir. O yüzden bol su ile yıkamamız çok önemlidir. Daha sonrasında göz doktoruna en kısa sürede başvurmamız gerekir.

Gözde şiddetli ağrı ve şişlik: Bu şikayete neden olan birçok göz hastalığı vardır. En önemlileri 1. Arpacık; göz kapağının ağrı ve iltihaplanma yapan enfeksiyonudur 2. Blefarit; kirpik dipleri enfeksiyonudur 3. Göze yabancı bir cisim kaçması 4. Glokom; kapalı açılı glokomsa kısa sürede ağrılı olur. 5. Konjonktivit; göz küresinin içini saran ve kapakların içini saran zarın iltihabı, kızarır, kırmızılaşır ve akıntı olabilir.

Göz sulanması ve çapaklanma: Göz yaşı gözümüzün net görmesinde büyük bir payı vardır. Göz yaşı, göz yaşı bezinde üretilir. Alt ve üst kapakların iç kısmında bulunan punktum denilen delikler vasıtası ile gözü terk edip burun boşluğuna gider. Kanalın tam veya kısmi tıkanıklığında sulanma ve çapaklanma olur. Tam tıkanıklığında cerrahi yöntemle müdahale edilir."

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:30 Kaynak: İHA

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