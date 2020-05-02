Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika

Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı

6 saat önce

Samsun'da korona günlerinin hayatı kısıtladığı 2020 Mart-Nisan aylarında asayiş olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 oranında azaldı.

Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı, System.String[]

Samsun'da korona günlerinin hayatı kısıtladığı 2020 Mart-Nisan aylarında asayiş olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 oranında azaldı.


İçişleri Bakanlığı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 2019 ve 2020 yılları Mart-Nisan dönemleri istatistiklerine göre 2 aylık dönem bazında 2019'da toplamda 5 bin 431, 2020 yılında 4 bin 26 olay meydana geldi. Bu rakamlara göre il genelinde asayiş olaylarında yüzde 25,8 oranında azalma gerçekleşti.


Emniyet bölgesinde yüzde 26,7, jandarma bölgesinde yüzde 19,7 düşüş


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 4 bin 777, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 3 bin 501 olay yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 654, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 525 olay oldu. Emniyet sorumluluk alanında yüzde 26,7, jandarma sorumluluk bölgesinde olaylarda yüzde 19,7 düşüş meydana geldi.


Faili meçhuller


Ekipler tarafından bu olaylarda suç ve suçluların araştırılması olayın aydınlatılması ve faillerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 2019 yılı Mart-Nisan döneminde yaşanan 4 bin 777 olaydan 389'u faili meçhul kaldı. 2020 yılı aynı dönemde 3 bin 501 olaydan 404'ü faili meçhul oldu. Buna göre 2019 yılında aynı dönemde olaylardan yüzde 91,9'u, 2020 yılında yüzde 88,5'i aydınlatıldı. Aydınlatılma oranı düştü.


Suç oranları düştü


Kişilere karşı işlenmiş suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 2 bin 103, 2020 aynı dönemde yüzde 20,5 azalmayla bin 672 olay kayda geçti. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 886, 2020 yılı aynı dönemde yüzde 22,2 azalmayla 689 olay meydana geldi. Millete ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 99, 2020 yılı aynı dönemde yüzde 38,4 azalmayla 61 olay gerçekleşti. Takibi gereken olaylar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında bin 161, 2020 yılı aynı aylarda yüzde 41,9 azalmayla 674 olay kayda geçti. Topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 Mart-Nisan aylarında 528, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında ise yüzde 23,3 azalmayla 405 olay yaşandı.


Emniyet bölgesi


İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 4 bin 388 olayın faili belirlenirken, 389 olay faili meçhul kaldı. 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 3 bin 97 olayın faili belirlenirken, 404 olay faili meçhul kaldı. Bunlar arasında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında kişilere karşı işlenmiş suçların 58'i, mal varlığına karşı işlenen suçların 290'ı, millete ve devlete karşı işlenen suçlardan 4'ü, takibi gereken olaylardan 3'ü, topluma karşı işlenmiş suçlardan 34'ü, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında kişilere karşı işlenmiş suçların 68'i, mal varlığına karşı işlenen suçların 288'i, millete ve devlete karşı işlenen suçlardan 2'si, takibi gereken olaylardan 12'si, topluma karşı işlenmiş suçlardan 34'ü faili meçhul olarak duyuruldu.


Jandarma bölgesi


İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında Çarşamba 142, Vezirköprü 65, Bafra 61 olayla en yüksek, Yakakent 9, Asarcık 13, Alaçam 17 olayla en düşük sayıda olay gerçekleşti. 2020 yılı aynı dönemde en yüksek olay meydana gelen ilçeler 93 olayla Bafra, 64 olayla Terme, 60 olayla Çarşamba olurken, Yakakent 4, Canik 16 ve Ladik 17 olayla alt sıralarda yer aldı.


Diğer ilçelerde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında Havza'da 53, Kavak'ta 43, Ladik'te 20, Terme'de 38, Salıpazarı'nda 25, 19 Mayıs'ta 20, Tekkeköy'de 31, Ayvacık'ta 30, Atakum'da 26, Canik'te 30, İlkadım'da 31 olay gerçekleşti. 2020 yılı aynı dönemde Alaçam'da 22, Havza'da 21, Kavak'ta 30, Vezirköprü'de 26, Asarcık'ta 18, Salıpazarı'nda 46, 19 Mayıs'ta 30, Tekkeköy'de 21, Ayvacık'ta 19, Atakum'da 18, İlkadım'da 20 olay oldu.


Bu dönemlerde jandarma sorumluluk bölgesinde Alaçam, Bafra, Terme, Asarcık, Salıpazarı, 19 Mayıs ilçelerinde yaşanan olaylar arttı, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Tekkeköy, Ayvacık, Yakakent, Atakum, Canik, İlkadım ilçelerinde ise azaldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:49 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunu genişletiyor! 3 yeni isim daha katıldı
Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz         
16:01
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek         
15:58
Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı         
15:53
Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi         
15:37
Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti         
15:13
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi         
14:50
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı         
14:32
Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var Ölüp ölmediği tartışılan Kim Jong-un servis edilen fotoğraflarından birinde dünün tarihi var         
14:23
Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum Tarla sürerken 40 yıllık top mermisi bulan çiftçi: Patlayacak diye çok korktum         
14:08
Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor Mateja Kezman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:59
İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü İstanbul Silivri'de deniz kızıla büründü         
13:55
Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani Gagasından iç organlarına kadar her şeyiyle siyah olan özel tavuk: Ayam Cemani         
13:55
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı         
13:38
Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek Altından su akmadığı için eleştirilen köprünün kaderini, bölge halkı belirleyecek         
13:18
Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor Alman kaleci Kevin Trapp'in sevgilisi Izabel Goulart'tan karantina sporu! Kolayı değil zoru seçiyor         
13:15
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı         
13:11
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi Konya Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çekecek 'tam otomatik' cenaze yıkama makinesi         
13:11
Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu Parasını çaldığı eniştesinden korkan şahıs, 7. kez kalkıştığı intihardan da yaralı olarak kurtuldu         
13:05
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı         
13:04
Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı         
12:58
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor         
12:58
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor         
12:51
ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi ABD Kadın Milli Takımı'nın eşit ücret almak için açtığı dava reddedildi         
12:48
Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var Diego Costa'yı gönderecek olan Atletico Madrid'in forvet adayları arasında Sörloth da var         
12:46
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi         
12:39
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü         
12:32
Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim         
12:21
Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp Manuel Pellegrini'den Fenerbahçe sözleri: Muhteşem ve tarihi bir kulüp         
12:14
Bakan Soylu Bakan Soylu "Salgında genel yayılım bitti" dedi mi? Bakanlık'tan jet açıklama geldi         
12:14
33 yaşındaki playboy yıldızı Ashley Mattingly, not bıraktıktan sonra intihar etti 33 yaşındaki playboy yıldızı Ashley Mattingly, not bıraktıktan sonra intihar etti         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2020 16:18:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]