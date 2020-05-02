Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı - Son Dakika
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Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı

6 saat önce

Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı Samsun'da korona günlerinin hayatı kısıtladığı 2020 Mart-Nisan aylarında asayiş olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 oranında azaldı.

Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı

SAMSUN - Samsun'da korona günlerinin hayatı kısıtladığı 2020 Mart-Nisan aylarında asayiş olayları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,8 oranında azaldı.

İçişleri Bakanlığı Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 2019 ve 2020 yılları Mart-Nisan dönemleri istatistiklerine göre 2 aylık dönem bazında 2019'da toplamda 5 bin 431, 2020 yılında 4 bin 26 olay meydana geldi. Bu rakamlara göre il genelinde asayiş olaylarında yüzde 25,8 oranında azalma gerçekleşti.

Emniyet bölgesinde yüzde 26,7, jandarma bölgesinde yüzde 19,7 düşüş

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bölgesinde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 4 bin 777, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 3 bin 501 olay yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 654, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 525 olay oldu. Emniyet sorumluluk alanında yüzde 26,7, jandarma sorumluluk bölgesinde olaylarda yüzde 19,7 düşüş meydana geldi.

Faili meçhuller

Ekipler tarafından bu olaylarda suç ve suçluların araştırılması olayın aydınlatılması ve faillerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 2019 yılı Mart-Nisan döneminde yaşanan 4 bin 777 olaydan 389'u faili meçhul kaldı. 2020 yılı aynı dönemde 3 bin 501 olaydan 404'ü faili meçhul oldu. Buna göre 2019 yılında aynı dönemde olaylardan yüzde 91,9'u, 2020 yılında yüzde 88,5'i aydınlatıldı. Aydınlatılma oranı düştü.

Suç oranları düştü

Kişilere karşı işlenmiş suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 2 bin 103, 2020 aynı dönemde yüzde 20,5 azalmayla bin 672 olay kayda geçti. Mal varlığına karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 886, 2020 yılı aynı dönemde yüzde 22,2 azalmayla 689 olay meydana geldi. Millete ve devlete karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 99, 2020 yılı aynı dönemde yüzde 38,4 azalmayla 61 olay gerçekleşti. Takibi gereken olaylar kapsamında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında bin 161, 2020 yılı aynı aylarda yüzde 41,9 azalmayla 674 olay kayda geçti. Topluma karşı işlenen suçlar kapsamında 2019 Mart-Nisan aylarında 528, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında ise yüzde 23,3 azalmayla 405 olay yaşandı.

Emniyet bölgesi

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 2019 yılı Mart-Nisan aylarında 4 bin 388 olayın faili belirlenirken, 389 olay faili meçhul kaldı. 2020 yılı Mart-Nisan aylarında 3 bin 97 olayın faili belirlenirken, 404 olay faili meçhul kaldı. Bunlar arasında 2019 yılı Mart-Nisan aylarında kişilere karşı işlenmiş suçların 58'i, mal varlığına karşı işlenen suçların 290'ı, millete ve devlete karşı işlenen suçlardan 4'ü, takibi gereken olaylardan 3'ü, topluma karşı işlenmiş suçlardan 34'ü, 2020 yılı Mart-Nisan aylarında kişilere karşı işlenmiş suçların 68'i, mal varlığına karşı işlenen suçların 288'i, millete ve devlete karşı işlenen suçlardan 2'si, takibi gereken olaylardan 12'si, topluma karşı işlenmiş suçlardan 34'ü faili meçhul olarak duyuruldu.

Jandarma bölgesi

İl Jandarma Komutanlığı bölgesinde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında Çarşamba 142, Vezirköprü 65, Bafra 61 olayla en yüksek, Yakakent 9, Asarcık 13, Alaçam 17 olayla en düşük sayıda olay gerçekleşti. 2020 yılı aynı dönemde en yüksek olay meydana gelen ilçeler 93 olayla Bafra, 64 olayla Terme, 60 olayla Çarşamba olurken, Yakakent 4, Canik 16 ve Ladik 17 olayla alt sıralarda yer aldı.

Diğer ilçelerde 2019 yılı Mart-Nisan aylarında Havza'da 53, Kavak'ta 43, Ladik'te 20, Terme'de 38, Salıpazarı'nda 25, 19 Mayıs'ta 20, Tekkeköy'de 31, Ayvacık'ta 30, Atakum'da 26, Canik'te 30, İlkadım'da 31 olay gerçekleşti. 2020 yılı aynı dönemde Alaçam'da 22, Havza'da 21, Kavak'ta 30, Vezirköprü'de 26, Asarcık'ta 18, Salıpazarı'nda 46, 19 Mayıs'ta 30, Tekkeköy'de 21, Ayvacık'ta 19, Atakum'da 18, İlkadım'da 20 olay oldu.

Bu dönemlerde jandarma sorumluluk bölgesinde Alaçam, Bafra, Terme, Asarcık, Salıpazarı, 19 Mayıs ilçelerinde yaşanan olaylar arttı, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü, Tekkeköy, Ayvacık, Yakakent, Atakum, Canik, İlkadım ilçelerinde ise azaldı.

(ÜK-SLH-NT-Y)

Korona günlerinde asayiş olayları yüzde 25,8 azaldı

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 07:11 Kaynak: İHA

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