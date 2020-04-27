Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Son Dakika

Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat!

40 dakika önce

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde zamanımızın çoğunu bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz.

Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat!, System.String[]

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde zamanımızın çoğunu bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz. Uzun süre ekrana bakmak ise gözlerimiz için tehlike oluşturuyor. Peki, bu tehlikelerin ne kadar farkındayız? Kişilerin uzun süre dijital ekrana bakmaları sonucu ortaya çıkan bilgisayar görme sendromu olarak da adlandırılan dijital görme zorluğu tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir?


Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuran Şık Küçük, dijital ekranlar karşısında çok fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde, bilgisayar görme sendromuna karşı uyarıyor. Uzun süre ekrana bakma nedeniyle gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz, baş-boyun ve omuz ağrısı gibi semptomlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Küçük, gözlerimizi dinlendirmemiz gerektiğini, kurumalarına engel olmamız gerektiğini belirtiyor.


Uzun Süre Tek Bir Yere Odaklanmak Bilgisayar Görme Sendromuna Neden Oluyor


Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini paylaşan Dr. Küçük, bilgisayar kullanma yaş ortalamasının 8, cep telefonu kullanma yaşının 10 olduğunu belirtiyor ve bu yaşların ne kadar küçük olduğuna dikkat çekiyor. Küçük, her 10 çocuktan 9'unun televizyon izlediğini de sözlerine ekliyor. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %2.6'sının 24 saatten fazla ekran başında kaldığını belirten Küçük, çocukların bu kadar uzun süre bilgisayar başında zaman geçirmelerinin hem fizyolojik hem de psikolojik sonuçları olduğunun altını çiziyor.


Uzun süre ekran kullanımı sonrası gözde hissedilen kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz belirtilerinin bilgisayar görme sendromuna işaret ettiğini belirtek Dr. Nuran Şık Küçük, bu sendromun en çok çocuklarda görüldüğünü ifade ediyor. Sürekli bilgisayar ekranına bakılması, uzun süre tek bir yere odaklanılmak zorunda kalınmasının göz kaslarını yorduğunu belirten Küçük, bilgisayar karşısında çalışırken, bir şey izlerken ya da eğitim alırken veya cep telefonu ile ilgilenirken sık sık gözlerimizi ekrandan kaldırıp, odak süremizi kısaltmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.


Uygun Açı ve Mesafe Göz Sağlığı için Son Derece Önemli


Bilgisayar ya da telefonda bir şeye bakarken uygun açı, uygun mesafe ve uygun ışığın öneminin altını çizen Küçük, hem göz sağlığı hem de boyun, sırt sağlığımız için doğru oturmamız gerektiğini ve doğru açıdan ekrana bakmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.


Bu durumun gece uykusunu da etkilediğini ifade eden Küçük, kaliteli bir gece uykusu uyumak istiyorsak gün içinde dijital ekranlara bakarken dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.

Koronavirüs, Bilgisayar, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 12:27 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi 150 güne çıkarılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü
Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti Kuyuya düşen köpeğini kurtarmak isteyen 74 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
00:10
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi         
23:59
Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz         
22:57
Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü Manisa'da hastaneden kaçmaya çalışan kişi dördüncü kattan atlayınca öldü         
22:56
Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı Trabzon'da site yöneticisine orantısız güç kullanan polisler hakkında Valilik inceleme başlattı         
22:38
Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü Gökyüzündeki sıralı ışıklar Tekirdağ'da yine görüldü         
22:33
Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı Trabzon'da koronavirüsten hayatını kaybeden hastanın yakınları doktora saldırdı         
22:15
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi         
22:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek Son Dakika: İtalya'da koronavirüse tedbirleri 4 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak gevşetilecek         
22:06
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu         
22:03
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım 74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım         
21:30
Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti Yunanistan'ın talebi üzerine harekete geçen Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti         
21:20
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi         
21:09
Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir Bakan Koca'dan kalabalık iftar uyarısı: Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir         
20:50
Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü Edirne'de 10 dakikalık sağanak yağış sonrasında kent göle döndü         
20:19
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 870 bini geçti         
20:04
Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi Fransa'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi         
20:04
Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi Arjen Robben futbola dönüş sinyali verdi         
20:00
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 20 gündeki en düşük vaka bugün kaydedildi         
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi         
19:26
Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi Türk hastanın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ses getirdi         
19:14
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor         
19:05
Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 260 artarak 26 bin 644'e yükseldi         
19:04
İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi İngiltere'de 26 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi         
18:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü         
18:35
ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım ABD'de tır şoförü olan Tolga Karel, koronavirüs nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı: Tır ile 12 ceset taşıdım         
18:19
Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı Beşiktaş, maaş indirimine gitmemesi halinde Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı         
17:59
Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor Kuzey Kore devlet radyosuna göre Kim Jong-un çalışmalarına devam ediyor         
17:52
Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak Koronavirüsü yenen Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi plazma bağışında bulunacak         
17:31
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2020 01:07:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]