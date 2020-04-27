Korona Günlerinde Bilgisayar Görme Sendromuna Dikkat! - Son Dakika

Koronavirüsü nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde zamanımızın çoğunu bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz. Uzun süre ekrana bakmak ise gözlerimiz için tehlike oluşturuyor. Peki, bu tehlikelerin ne kadar farkındayız? Kişilerin uzun süre dijital ekrana bakmaları sonucu ortaya çıkan bilgisayar görme sendromu olarak da adlandırılan dijital görme zorluğu tam olarak nedir? Belirtileri nelerdir?



Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nuran Şık Küçük, dijital ekranlar karşısında çok fazla zaman geçirdiğimiz bu dönemde, bilgisayar görme sendromuna karşı uyarıyor. Uzun süre ekrana bakma nedeniyle gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz, baş-boyun ve omuz ağrısı gibi semptomlarla karşılaşılabileceğini ifade eden Küçük, gözlerimizi dinlendirmemiz gerektiğini, kurumalarına engel olmamız gerektiğini belirtiyor.



Uzun Süre Tek Bir Yere Odaklanmak Bilgisayar Görme Sendromuna Neden Oluyor



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerini paylaşan Dr. Küçük, bilgisayar kullanma yaş ortalamasının 8, cep telefonu kullanma yaşının 10 olduğunu belirtiyor ve bu yaşların ne kadar küçük olduğuna dikkat çekiyor. Küçük, her 10 çocuktan 9'unun televizyon izlediğini de sözlerine ekliyor. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların %2.6'sının 24 saatten fazla ekran başında kaldığını belirten Küçük, çocukların bu kadar uzun süre bilgisayar başında zaman geçirmelerinin hem fizyolojik hem de psikolojik sonuçları olduğunun altını çiziyor.



Uzun süre ekran kullanımı sonrası gözde hissedilen kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, yorgunluk, bulanık görme, çift görme, kuru göz belirtilerinin bilgisayar görme sendromuna işaret ettiğini belirtek Dr. Nuran Şık Küçük, bu sendromun en çok çocuklarda görüldüğünü ifade ediyor. Sürekli bilgisayar ekranına bakılması, uzun süre tek bir yere odaklanılmak zorunda kalınmasının göz kaslarını yorduğunu belirten Küçük, bilgisayar karşısında çalışırken, bir şey izlerken ya da eğitim alırken veya cep telefonu ile ilgilenirken sık sık gözlerimizi ekrandan kaldırıp, odak süremizi kısaltmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.



Uygun Açı ve Mesafe Göz Sağlığı için Son Derece Önemli



Bilgisayar ya da telefonda bir şeye bakarken uygun açı, uygun mesafe ve uygun ışığın öneminin altını çizen Küçük, hem göz sağlığı hem de boyun, sırt sağlığımız için doğru oturmamız gerektiğini ve doğru açıdan ekrana bakmamız gerektiğini sözlerine ekliyor.



Bu durumun gece uykusunu da etkilediğini ifade eden Küçük, kaliteli bir gece uykusu uyumak istiyorsak gün içinde dijital ekranlara bakarken dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor.