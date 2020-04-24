Korona günlerinde çocuk ruh sağlığı: Uzmanlardan ebeveynlere iletişim önerileri - Son Dakika
Son Dakika Dünya Korona günlerinde çocuk ruh sağlığı: Uzmanlardan ebeveynlere iletişim önerileri - Son Dakika Dünya

Korona günlerinde çocuk ruh sağlığı: Uzmanlardan ebeveynlere iletişim önerileri

24 dakika önce

Koronavirüs salgınıyla başa çıkmalarında çocuklara psiko-sosyal destek verilmesi ve ebeveynlerin ve medyanın bilinçli hareket etmeleri gerekiyor.

Korona günlerinde çocuk ruh sağlığı: Uzmanlardan ebeveynlere iletişim önerileri, System.String[]

Dünyayla birlikte Türkiye'yi de yoğun şekilde etkileyen Covid-19 salgınıyla birlikte okulların tatil olması ve bir süreliğine uzaktan eğitime geçilmesi, çocukların da gündelik yaşam pratiklerini somut ve ruhsal düzeyde etkilemiş durumda. Bu süreçte çocukların psikolojik bütünlüklerinin korunması ve mümkün olan en az düzeyde etkilenmelerinin sağlanması için ebeveynlere, eğitim kurumlarına ve medyaya büyük rol düşüyor.


euronews Türkçe olarak sürecin farklı boyutlarını konunun uzmanlarıyla konuştuk.

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Koronavirüs, Euronews, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:20 

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