Korona günlerinde gelin arabasına "Dezenfektan döktüm yollarına" yazdırdı - Son Dakika

Eskişehir Seyitgazi ilçesinde gelin arabasına yapıştırılan "Dezenfektan döktüm yollarına" yazısı hem gülümseltti hem de düşündürdü.

Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi dünya evine giren Mesut ve Yasemin Kutlu çifti, gelin arabasındaki söz ile herkesin dikkatini çekti. Düğün arabalarını süsleten damat Mesut Kutlu, aracın üzerine,"Dezenfektan döktüm yollarına"yazısı yazarak gelin almaya gitti. Yazı görenleri başta şaşırsa da sonradan gülümsetti. - ESKİŞEHİR