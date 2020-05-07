Korona günlerinde hayırseverlikte sanal dönem - Son Dakika

İZMİR'de 22 bin üyesi olan ve birçok iş insanının desteklediği 'Bir çocuk da sen giydir' projesiyle Türkiye'de yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapılmasını sağlayan Nuran Baştan, dünyanın mücadele ettiği koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan ailelere hayırseverlerin sanal market üzerinden yaptığı alışverişlerin ulaştırılmasını sağlıyor.

Bornova ilçesinde oturan Nuran Baştan, yaklaşık 4 yıl önce maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına giysi yardımı yapmaya karar verdi. Yakın çevresinden başlayarak bu fikrine destek toplamaya çalışan Baştan, sokak sokak dolaşıp esnafla ve iş insanlarıyla görüştü. Birçok kişiyi bireysel çabasıyla giysi yardımına ikna etmeyi başaran Baştan, daha sonra bu yardımını destekçileriyle birlikte 'Bir çocuk da sen giydir' isimle projeye dönüştürdü. Pek çok iş insanı tarafından fonlanan ve 22 bin üyesi bulunan proje ile Türkiye genelinde 78 ilde yaklaşık 70 bin çocuğa giysi yardımı yapıldı. Yardıma muhtaç çocukların kalbine dokunmayı başaran Baştan, şimdi ise tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan aile sayısının artmasıyla projesine ivme kazandırdı. İhtiyaç sahibi çocukların aileleriyle görüşerek eksikleri tespit eden Baştan, ardından hayırseverlerin online olarak yaptığı alışverişlerin ailelere iletilmesine destek oluyor.

'PARA İSTEMİYORUM' DİYORDUM

Dört yıl önce öğretmen bir arkadaşının ihtiyaç sahibi öğrencileri olduğunu söylemesiyle harekete geçtiğini anlatan Baştan, "Bunu duyunca onlara bayramlık almak istedim. Bu durumu anlattığım arkadaşlarım da çocukları giydirmek istediler. İhtiyaç sahibi çocukların listeleri geldi, ancak giydirecek pek fazla kişiyi bulamayınca sosyal medya üzerinden bir grup kurmaya karar verdim. 'Bir çocuk da sen giydir İzmir ' grubunu kurdum ve gönüllülerimiz sayesinde şu ana kadar 70 bin öğrencimizin mutluluğuna örnek olduk. Sokak sokak gezdim ve gittiğim yerlerde projeyi tek tek anlattım. Projeyi anlatırken öncelikle 'Para istemiyorum' diyordum ve insanlar beni dinlemeye başlıyorlardı" dedi.

SANAL MARKET ÜZERİNDEN 300 AİLEYE ERZAK YARDIMI

Koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere yardım ettiklerini belirten Baştan, "İhtiyaç sahibi öğrencilerin ailelerine ulaştık ve koordinasyonu sağlayıp bu ailelere erzak yardımı yapıyoruz. Koronavirüs salgının ortaya çıkmasından bu yana 300 aileye erzak yardımı yapıldı. Gönüllülerimiz sanal market üzerinden alışverişlerini yapıp ailelerin adreslerine gönderiyorlar. Kendileri de bizler de çok mutlu oluyoruz. Bir nebze de olsa 300 ailenin sıkıntılarını giderdik. Birçok şey durdu ama biz yardım etmeye devam ediyoruz. Ailelerden çok fazla dua alıyoruz. Bu projenin de o yüzden sürekli devam ettiğini düşünüyorum. O ailelerin bizlere ihtiyacı var. Biri bir yardım yapacağı zaman mutlaka beni arıyor. Güzel bir güven duygusu hissettirdiğim için çok mutluyum" diye konuştu.

'KENDİLERİ TESLİM EDEBİLİRLER'

Birlik olmanın çok önemli olduğu bu dönemde yardım etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Baştan, "Geceleri yastığa başımı rahat koyuyorum. 'Bugün 10 aileye, 20 aileye yardım ettim' diyorum. İçimdeki kıpırtı, enerji hiç bitmiyor. Vatandaşlarımız bizlere 'Bir çocuk da sen giydir' grubundan ulaşabilirler. Bu sayfalarda ihtiyaç sahibi ailelerin ad, soyadı, adres ve telefonlarını paylaşıyoruz. Bu ailelere yardımlarını kendileri de götürüp teslim edebilirler, bizim aracılığımızla da ulaştırabilirler" dedi.